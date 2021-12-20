阿根廷爆发打破历史的事件20 年周年

周日，数以千计的阿根廷人开始在五月广场举行纪念2001 年 12 月 19 日至 20 日事件爆发二十周年活动。在史无前例的经济危机中，当时政府的镇压造成 39 人死亡。这是已故总统费尔南多•德拉鲁阿的政府下的镇压令。

2001 年 12 月 20 日，德拉鲁阿迫于民众以及来自社会和政治各界的压力，辞职并乘直升机逃离总统府。

二十年前，多年的债务和连续的紧缩计划导致了阿根廷历史上最大的危机之一，比索和美元之间的一比一的比值变得无法维持。

2001 年 12 月 1 日人们在银行的存款被没收，中产阶级又加入了大规模抗议活动，并以社会爆炸告终，这标志着对一个被火烧毁的国家的记忆。

抢劫企业和超市、示威人群和与维持秩序部队的冲突 48 小时内在全国造成 39 人死亡，其中五人在五月广场附近被警察子弹击中，数百人受伤。

经济危机导致了历史上最大的约 1000 亿美元的违约。 德拉鲁阿辞职后，一周内上任了五位总统。 那时，阿根廷正在经历着前所未有的社会和政治危机。

镇压没有考虑长者或对历史的尊重。 就连像诺拉•科尔蒂纳斯 (Nora Cortiñas)这样 五月广场的祖母和母亲们，或诺贝尔和平奖获得者佩雷斯•埃斯基维尔 (Pérez Esquivel) 等也在广场上遭到镇压势力的殴打。 同时，国家仿佛像什么都没发生似的继续进行着足球比赛，比赛在竞技俱乐部获得冠军的争夺战中落下帷幕。

上周，由于三起非自愿有罪凶杀案和造成25名受害者受伤，阿根廷司法部确认了 2016 年对时任安全部长恩里克•马托夫监禁4 年零 3 个月和对前警察局长鲁本•桑托斯监禁3 年半的审判，然而，判决被上诉至最高法院。阿根廷人民在正处于另一场强烈的经济危机和不确定性之中纪念该事件。

制作：西尔瓦娜•阿维拉内达

翻译：汲丽娜

声音制作：克里斯蒂安•布伦南（国家电台文档部门）

网络：朱利安科尔特斯