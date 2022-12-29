RAE阿根廷迈向世界

阿根廷新乐声

29/12/2022

 

ANA PATANÉ

“Del camionero”

吉他手兼歌手安娜•帕塔内 (Ana Patané) 对专辑的第二次预演，这是一首完全专注于传奇重金属乐队 Hermética 的歌曲。她的妹妹，著名的露西•帕塔内 (Lucy Patané)与制作人 Juanito El Cantor 一起参与了这首歌。 伟大的里卡多•伊奥里奥 (Ricardo Iorio) 对卡车司机的颂歌的原始精简版，最初收录在 1991 年的专辑《阿根廷酸》(Acido Argentino) 中。

 

 

 

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JUAN DEL RIO Y LAS CENIZAS

“EL PACIENTE Y EL ENFERMERO”

Juan del Río 是一位非常优秀的歌手和吉他手，他在 2012 年至 2018 年间是 Viejas Locas 的一员。与此同时，他开始了无性别限制歌曲的个人计划。而“El paciente y el enfermero”是他的新乐队 Las Cenizas 的第一个演出作品，这是一首非常好的作品，带有布鲁斯精神，其编排令人惊讶。

 

 

 

LOLA COBACH FT. AINDA

“EL RAYO”

“El rayo”是才华横溢的歌手 Lola Cobach 与二人组 Ainda 合作的新歌。 他的第二张专辑《Plumage》（2019 年）在日本发行。 她拥有甜美的声音和个人风格，曾在美国、乌拉圭和阿根廷巡回演出。 一个轻松而富有灵感的主题，制作精良。

 

 

 

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