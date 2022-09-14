PIL DEL VILLAR
“I GOT YOU STUCK IN MY MIND”
这位阿根廷作曲家和制作人出色的第四首单曲，他是 Don Adams 和其他乐队的一员。 由 Jimmy Rip（米克•贾格尔、杰里•李•刘易斯、电视、小野洋子和罗德•斯图尔特的吉他手）制作，他创作的一首复古歌曲，具有感染力的用英语演唱的摇摆乐，正如标题所说，“我让你卡在我的脑海里” ” 。
NICKI NICOLE
“NOBODY LIKE YO”
这是一首来自圣菲省罗萨里奥的获奖歌手的新单曲。 凭借具有中美洲风格的原创作品和拳击场上战斗的视频剪辑，歌曲是 2019 年以超级热播《Wapo
traketero》开始的成功职业生涯的另一个环节。出生于 2000 年的妮可•丹尼斯•库科 (Nicole Denise Cucco) 拥有非常个人化的音色，是当今西班牙语流行歌曲中最重要的代表歌手之一。
MIGUEL CANTILO
“LORO DE LA INDIA”
迈克尔•坎蒂洛是阿根廷摇滚的传奇。 作为独唱家，他与二人组佩德罗和巴勃罗以及与乐队 Punch 一起，以他明确无误的声音和歌词穿越了阿根廷流派的整个历史。 ““印度鹦鹉””是他的第三十张歌曲专辑“Cuentos cantados”的一部分。 米格尔本人说：“多年来，我逐渐熟悉了神秘文学，尤其是苏菲主义。 从那个多产的资源中，我提取了传统的叙述，适应了歌曲的格式，组成了这张专辑。”