PIL DEL VILLAR

“I GOT YOU STUCK IN MY MIND”

这位阿根廷作曲家和制作人出色的第四首单曲,他是 Don Adams 和其他乐队的一员。 由 Jimmy Rip(米克•贾格尔、杰里•李•刘易斯、电视、小野洋子和罗德•斯图尔特的吉他手)制作,他创作的一首复古歌曲,具有感染力的用英语演唱的摇摆乐,正如标题所说,“我让你卡在我的脑海里” ” 。

I Got You Stuck In My Mind

NICKI NICOLE

“NOBODY LIKE YO”

这是一首来自圣菲省罗萨里奥的获奖歌手的新单曲。 凭借具有中美洲风格的原创作品和拳击场上战斗的视频剪辑,歌曲是 2019 年以超级热播《Wapo

traketero》开始的成功职业生涯的另一个环节。出生于 2000 年的妮可•丹尼斯•库科 (Nicole Denise Cucco) 拥有非常个人化的音色,是当今西班牙语流行歌曲中最重要的代表歌手之一。

Nobody Like Yo

MIGUEL CANTILO

“LORO DE LA INDIA”

迈克尔•坎蒂洛是阿根廷摇滚的传奇。 作为独唱家,他与二人组佩德罗和巴勃罗以及与乐队 Punch 一起,以他明确无误的声音和歌词穿越了阿根廷流派的整个历史。 ““印度鹦鹉””是他的第三十张歌曲专辑“Cuentos cantados”的一部分。 米格尔本人说:“多年来,我逐渐熟悉了神秘文学,尤其是苏菲主义。 从那个多产的资源中,我提取了传统的叙述,适应了歌曲的格式,组成了这张专辑。”

Loro de la India