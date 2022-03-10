MARIO NIEVA

“Bomba”

Mario Nieva 是一位电子歌曲创作歌手，他于 2017 年以完整专辑“La belleza no tiene la culpa”出道，随后于 2021 年推出了“Riesgos”。 “Bomba”是他的新单曲。 根据这位音乐家的说法， “电子和忧郁结合在一起的歌曲，这是一首海滩流行歌曲，在录音棚版本之前曾在几个水疗中心播放。我什至在海边弹奏了几次”。

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FELI COLINA

“Chakatrunka”

才华横溢的萨尔塔歌手 Feli Colina 的新专辑，“Chakatrunka”是“10000天”的一部分，这就完成了歌曲“Caballo”。在她令人眩晕的职业生涯中，她在伦敦 Abbey Road 录音室录制了专辑“Feroza”，并被 Gardel 奖最佳概念专辑类别提名。

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ALE ZAR

“Nada , nada , nada ” ( ft Maca Mona Mu )

“Nada,nada,nada”是创作歌手 Ale Zar 新专辑的广播剪辑。它是“Imagino que ...”的一部分，由 Lucy Patané 制作，2009 年以“Vespertine rocket”开始的传奇故事的追随者。歌手兼多乐器演奏家 Maca Mona Mu 参与其中，将这首敏感而复杂的歌曲提升到另一个维度。