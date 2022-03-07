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阿根廷新乐声

07/03/2022

[ssba]

 

PAULA Y LOS PAJAROS

“Durmiente”

在出版了两张名为“Micromundos”（2016 年）和“Lo invisible”（2019 年）的完整专辑之后，歌手、作曲家和钢琴家 María Paula Torre 的计划以歌曲“Durmiente”重新开启。 非常好的影响和响亮的混合，产生了一首非常原创的歌曲，在和声进行的不和谐中带有一丝 Spinette 的味道。

 

 

 

FolkloreCLUB - Paula y los pájaros, libertad en banda

GERO

“Portugués”

这是一首来自非常年轻的歌手 Gerónimo Cornou 的新单曲，人们也称他为 Gero，自 2021 年以来一直在发行歌曲。“Portugués”是他个人传奇的第四章，并通过向查理·加西亚和他的传奇乐队 Serú Girán 的致敬来延续其忧郁的声音。

 

HEROICOS SOBREVIVIENTES

“Sísifo”

1998 年以专辑“Hasta el final”出道的经典摇滚乐队 Heroicos 幸存者的回归。 “Sisyphus”是 2021 年“Fury”的一部分，展示了专家们在做他们所知道的事情时的成熟声音。 一首失落和救赎的歌曲，让人想起滚石乐队与米克泰勒合作的时代，歌中提到了希腊神话中的西西弗斯国王要不懈地把石头推上山顶，而石头又重新落下来，使任务变得荒谬并且不可能成功。

 

 

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