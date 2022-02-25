NATASHA DOE

“Amiga”



Natasha Doe 是来自布宜诺斯艾利斯西部的作曲家、歌手和吉他手。 她带领 Anhedonia 等乐队在 2020 年大流行隔离期间以独唱艺人身份亮相。歌曲“Amiga”是她与由来自 Los Fabulosos Cadillacs 的 Mario Siperman 联合制作的。

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IBIZA PAREO

“Cancionero”



“Crisis de amor”是布宜诺斯艾利斯合成流行二人组 Ibiza Pareo 的第三张专辑。 该二人组由 Ani Castoldi 和 Marina La Grasta 于 2014 年成立，他们执行制作忧郁和喜庆歌曲的崇高任务。 他们曾在阿根廷、乌拉圭、智利、墨西哥、美国和西班牙的派对和音乐节上演出。 “Cancionero” 清楚地展示了他们精耕细作的风格。

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LA BURRITA CUMBIÓN

“El que se enoja pierde”



这是一首La Burrita Cumbión 乐队的新单曲。 该乐队创建于 2015 年，旨在制作充满活力的音乐，并受到 Mano Negra、The Clash 和 Los Auténticos Decadentes 等乐队的影响。 这首歌由 Cucho 和 Jorge Serrano 领导的乐队的打击乐手 Moska Lorenzo 制作，是 2022 年发行的 ep“Perdiendo el tiempo”的一部分。