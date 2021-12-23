乐队：BARDO THODOL

歌曲：“El camino”

BARDO THODOL （El Libro Tibetano de los Muertos） 是2017 年创建的乐队的名字。一年后，他们就已经发行了与传奇人物 Daniel Melero 共同制作的第一组歌曲。 “El Camino”是一首带有放克灵魂和迪斯科印记的歌曲，带有出色的吉他独奏。这个年轻的四重奏组的未来充满了希望。

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歌手：NAHUEL BRIONES

歌曲：“El mas vendido”

Nahuel Briones 的职业生涯是布宜诺斯艾利斯独立场景中的一座灯塔，在这个场景中，自负和失败的项目比比皆是。 他于 2010 年推出专辑“Pera Reflexiva”，随后于 2015 年推出由传奇 Mandioca 唱片公司创始人 Jorge Álvarez 制作的“El Crucero de los Unders”。 “El mas vendido”是他的新单曲，重新展示了他复杂而自由的风格。

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歌手：DANI DIAZ

歌曲：“Validación”

科尔多瓦艺术家 Dani Díaz是一位备受瞩目的跨性别和非二元激进分子，在 YouTube 上得到广泛认可，直到她以音乐家身份出道。 其首张专辑名为“Liminal”，于 2021 年问世。专辑结合了独立摇滚和合成流行音乐，轻松地在英语和西班牙语之间跳跃。