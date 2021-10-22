乐队；DEFORMICA

乐曲；“AUTOBIT”

Defórmica 是一支将精湛的技艺和复杂的渐进式结构与摇摆乐和令人难忘的作品相结合的乐队。这是自才华横溢的创作歌手兼制作人 Juanito el Cantor 成为该乐队的吉他手以来，乐队新阵容发行的第一张唱片。“Autobit”是他们新 ep 的预览，这是自 2015 年的“Campo”以来的第一张。

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音乐家；RUMBO TUMBA

乐曲；“FUEGO”

“Fuego”是 Rumbo Tumba 的新单曲，Rumbo Tumba是阿根廷多乐器演奏家兼制作人 Facundo Salgado 的另一个自我，自 2012 年以来，他将电子音乐和拉丁美洲民间音乐等混合在一起。 从那时起，他进行了 20 多次国内和国际巡回演出，并出现在阿根廷和世界著名的舞台和节日中。 这首音乐是他与马德里法裔墨西哥歌手 Eva de Marce的合作。

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音乐家；DON DIEGO

乐曲；“RAMBOMALAMBO”

Diego Lavia 是一位在阿根廷雷鬼音乐界拥有丰富经验的音乐家：他曾在 Ermitaños、Swinga Ling、The Rocksteady Band、Chala Rasta 和 Uniendo Raíces 演出。他于 2005 年放弃打鼓并开始了独奏生涯，在此期间他展示了牙买加岛各种风格与克里奥尔风味的混合。 “Rambomalambo”是他新专辑“Conspiramomo”中的曲目。