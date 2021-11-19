乐队：TRANQUILO VENANCIO

歌曲：“BRINDO” ft Rodrigo Manigot

Brindo 是 Tranquilo Venancio 乐队第二张专辑的预览。 它有著名乐队Ella es tan cargosa.的歌手 Rodrigo Manigot 的参与。这是一支六重奏乐队，以非常好的风格创作歌曲，听起来像即兴经典。该乐队于 2017 年以专辑Hora de volver出道。

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音乐家：LOS OTROS DIAS

歌曲：“La respuesta ” (ft Nahuel Barbero )

LOS OTROS DIAS是来自科尔多瓦的Joaquín Banegas.的另一个自我。他的首张专辑由著名的 Germán Reccitelli aka Sir Hope 制作。这是一张极简主义的专辑，与他钦佩的 Charly García 或 Anderson Paak的传统进行了轻松对话。La respuesta也有同样来自科尔多瓦的Nahuel Barbero的参与。

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音乐家：MANUELA DE LAS CASAS

歌曲：“Me eleva”

Halare 是 Manuela de las Casas 的第二张专辑，Manuela de las Casas 是一位年轻的实验歌曲作曲家，她展示了 Radiohead 和 Luis Alberto Spinetta 等人的影响。她于 2017 年凭借专辑 Li 首次亮相，并于 2019 年在 Gran Rex 剧院Jorge Drexler的演出中担任嘉宾。歌曲Me eleva是一首展现其声音和歌词的很好的例子，梦幻般的氛围在压抑的机械循环中展开。