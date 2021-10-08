乐队：GATIVIDEO

歌曲：“Gualicho”

Gativideo 四重奏的名字来源于阿根廷 VHS 发行公司，其美学基于 1980 年代的流行文化。乐队成立于 2014 年，成员平均年龄不超过 23 岁。 他们有一张名为 Colorama 的完整专辑，于 2018 年发行，还有很多单曲。 Gualicho 是乐队的新版本，证明了他们处理流行音乐的质量。

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乐队：RUDY

歌曲：“Salsipuedes”

“Tánatos”是科尔多瓦乐队Rudy的第三张录音室专辑。 按照当时的精神，悲观主义占主导地位。 拥有非常美洲的声音和高品质的乐队，Rudy忠于民族摇滚传统而在年轻歌手中脱颖而出。 “Salsipuedes”是其创作的歌曲之一，并于 2020 年 8 月在科尔多瓦录制。

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歌手：GUAZUNCHO

歌曲：“Solo se trata de vivir”

Fuego Amigo Discos 唱片公司刚刚发布了两卷免费版本的歌曲，这些歌曲是由名为 Vociferando 的经典阿根廷摇滚艺术家创作的。其中包括对 Divididos、Arco Iris、Tanguito 和 Miguel Abuelo 演唱的歌曲、Litto Nebbia 的歌曲“Solo se trata de vivir”。科连特斯省的独唱家Guazuncho演唱了这首歌。