歌手：VICTORIA GANDINI

歌曲：“Amos”

Victoria Gandini 是一位钢琴家和歌手，2020年以出版发行Todos los mundos以及今年的ep La mujer búho而开始了她的独唱生涯。Amos 是她的新作品，歌曲向全世界的难民致敬。 她还担任教师，为不同社区管理艺术空间。

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音乐家：KURZ

歌曲：“Quimeras”

亚历杭德罗·库尔兹 (Alejandro Kurz) 是著名的歌手和吉他手，担任流行摇滚乐队 El Bordo 的队长。 Brillando azul 是他的新个人专辑，结合了非常多样化的音乐元素，Quimeras是其中之一。这是 一首带有某种回忆 90 年代英国声音的歌曲，唤起了童年的印象。

亚历杭德罗说：“我是一名写歌的音乐家，因为对我来说，呼吸、饮食和睡眠都是至关重要的需求”

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乐队：EL ATOLON DE FUNAFUTI

歌曲：“Realidad”

El atolón de Funafuti是一个著名的乐队，成立于 2004 年。他们用“Realidad”打破三年的沉默。乐队的第五张唱片，其中 Lucas Herrera Fernández 键盘的管弦乐编排脱颖而出。乐队于 2007 年以¨Pequeños Rostros en Piezas¨开始了他们的职业生涯，他们以自我管理和不知疲倦的工人而著称，保持着自己的风格不受每时每刻的时尚影响。