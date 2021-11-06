乐队：Las alas de Icaro

歌曲：“Color interior”

Las alas de Icaro是来自拉普拉塔七人组乐队，“Color interior”是他们的 ep“Ni muy cerca del sol”中的一部分。乐队成立于 2015 年，并于同年发行了一张 ep。 他们在 2017 年发行了唱盘“Laberintos en extinción”，两年后发行了“Vuelo de equilibristas”，都是非常好的街区流行音乐，带有拉丁和忧郁的气息。

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音乐家和歌手：Cirilo Fernández ft. An Espil

歌曲：“DETA”

由阿根廷瑞士钢琴家西里洛·费尔南德斯 (Cirilo Fernández) 创作的新单曲，它融合了旅行跳跃、爵士乐和灵魂乐的风格。 与他的乐队 Fernández 4 一起获得了 2017 年 Gardel 最佳爵士专辑奖，在这张名为 Ike 的新专辑中，他再次展示了自己的水平。 "Deta" 是专辑的剪辑，伟大的歌手 An Espil 参与其中。

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乐队：normA

乐曲：“D78”

“CR9QUIS”是来自拉普拉塔的才华横溢的乐队NormA的第五张专辑的名字。乐队成立于 2002 年，拥有非常特殊的风格，崇拜最好的设计摇滚。他们在西班牙和法国以及哥伦比亚和智利的重要音乐节上演奏并展示了他们的实力。“D78”由 Mariano “Manza” Esaín 制作。“D78”是在布宜诺斯艾利斯市的 ION 工作室录制的专辑中的剪辑，也是他们所培养的极简主义风格和他们的座右铭“少即是多”的真正象征。