歌手：玛莲娜·维拉（Malena Villa）

歌曲：“Olvidarme” ft Santiago Motorizado

“No tan bien”是歌手兼女演员玛莲娜·维拉的新专辑。 以非常原始的方式伴随着一部包含 5 首歌曲的短片，玛莲娜再次脱颖而出，成为非常好的流行歌曲创作者。 他于2020年以完整专辑“La negación”出道。

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乐队：Proyecto Sirius

歌曲：“Fluir”

Proyecto Sirius 是一支来自布宜诺斯艾利斯北区的乐队，将放克、灵魂乐和雷鬼与民族摇滚融为一体。 自 2017 年以来，他们一直在发行 ep 和单曲，“Fluir”是他们最近的作品。 一首缓慢而原始的摇摆乐曲。

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歌手：Ninja ft Rosalba Menna

歌曲：“流浪狗” （Perro vagabundo）

Ninja是巴塔哥尼亚人 Katya Avila 的别名。 “流浪狗”是他的第一张完整专辑“俄罗斯”中的第二首单曲，女演员Rosalba Menna参与其中，Katya说：¨这首歌是一首怀旧的流行赞美诗，其中的声音以情感悲伤的方式传递着一个黑暗而危险的世界。 进入敏感和当前世代愿景的好方法。¨