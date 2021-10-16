歌手：Josefina Vera

歌曲：“Amor desvirtual”

“Amor desvirtual”是歌手兼女演员何塞菲娜·维拉的首张专辑。 她在布宜诺斯艾利斯、伦敦和纽约受教育。她认为 Paul McCartney、Fito Páez 和 Jorge Drexler 是对其的主要影响。歌曲具有虚拟和巧妙的歌词。

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乐队：Desmontaje

歌曲：“Ay amor”

他们是来自罗萨里奥市的二人组，采用美国人流行的格式White Stripes或布宜诺斯艾利斯的 Prietto格式。他们用机器代替了贝斯手的不足。二人组成立于 2012 年，由声乐和吉他手 Sebastián Patané 以及击鼓与和声的 Javier Destito 组成。他们还没有发行完整的专辑，但却创作了一系列的单曲，由Gaspar Benegas制作。“Ay amor”是二人组的新单曲，以流行摇滚歌曲的形式请求宽恕。

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乐队：Dos lugares ft Lv Rod

歌曲：“De frente”

Dos Places 是一个布宜诺斯艾利斯四重奏乐队，它重新审视了 Virus 和Soda Stereo 的内省流行传统。他们于 2018 年以 ep "Chips" 首次亮相，自大流行开始以来一直定期发布单曲。“De frente”是其与Crewrod Lv Rod合作的新歌。 催眠的半场单曲，对经典格式的现代演绎，其中一对夫妇有旋律地讲述他们的不幸经历。