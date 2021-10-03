歌手：Iván Salo

歌曲：“Brillante constelación”

这是一首拥有 10 多年经验的年轻独唱家 Iván Salo 的新单曲。 是其第二张专辑“Decantado”的第一个广播剪辑。 一首朗朗上口的曲调在大流行中以星体灵感录制。在它之前是2017年录制的“Despierta”。

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歌手：Luger ft Rosse Loudi

歌曲：“Los culpables”

Luger 是一位流行歌曲的作曲家。“Los culpables”是Martín Kano制作的首张单曲，歌手Rosse Loudi客座配唱。 一首关于随着时间的流逝而变得不健康的关系的歌曲。 作者说：“在这首单曲中，我寻找了一种现代概念，不同的旋律相互关联，节奏感人，但最重要的是，寻找在歌词和音乐中传递正能量的方式”

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乐队：Mamita Peyote

歌曲：“Sentencia”

一首创建于 2011 年的Rosario 乐队的新单曲融合了雷鬼、坎比亚和拉丁流行音乐，由 Euge Craviotto Carafa 领唱。他们曾两次获得 Gardel 奖提名，并曾在拉丁美洲和美国巡回演出。“Sentencia”是乐队的新单曲。Daniel Suárez 和 Condor Sbarbati（来自 Bersuit Vergarabat）、Mariano Franceschelli 和 Martin "Moska" Lorenzo（来自 Los Auténticos Decadentes）参与了鼓和打击乐，他们也负责艺术制作。