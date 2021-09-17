乐队：Lo´ pibitos

歌曲：“En otra dimensión”

这是一首来自布宜诺斯艾利斯的 Villa Crespo 街区乐队的新单曲。从他们早期唱片的有机放克中变异到在 3 张录音室专辑和一张现场专辑之后更加数字化的乐声中继续展示他们的才华。他们参加了第四届BUE音乐节，并在Unico de La Plata体育场开启了Bruno Mars秀。

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乐队：Poseidótica

歌曲：“Æon”

来自前卫金属器乐四人组的新单曲。再次穿越梦幻般的风景，一位新吉他手在Eugenio de Luca上首演，他们已经发行了 2 年的单曲。

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歌手兼吉他手：Florencia Ruiz

歌曲：“Sombras en las canciones”

“Aullido”是歌手兼吉他手Florencia Ruiz的全新完整专辑。作为独一无二的极简主义风格的所有者，这一独特的极简主义风格的所有者在这个新版本中继续给人们带来惊喜。她于 2003 年以“Cuerpo”开始了其职业生涯。他还与 Pez Ariel Minimal 的队长和 Spinetta 的传奇键盘手 Juan Carlos “Mono” Fontana一起制作了二重唱专辑。