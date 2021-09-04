乐队：Andando descalzo

歌曲：“La luz sin aclarar” ft Sebastián Teysera

Andando Descalzo 是一支布宜诺斯艾利斯乐队，拥有 25 年制作自由摇滚的职业生涯，并承认与 cumbia 和cuarteto等节奏融合在一起。 “La luz sin clarrar” 是这支新兴乐队的新单曲，由 La vela puerca 乐队的乌拉圭歌手 Sebastián Teysera 主唱。他们已经在墨西哥巡回演出并取得了巨大成功。 这首歌是即将发行的专辑“Extraño”的预告，并具有非常原始的轻狂欢节气氛。

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歌手：Amanda Pujó

歌曲：“No hay santos ”

Amanda Pujó 是来自布宜诺斯艾利斯的一位非常年轻的歌手。 在 2016 年至 2019 年期间成为 Oxymora 乐队的一员。之后，他开始了自己的独唱生涯。 “Nuevos silencios”是他非常成功的首张专辑，“No hay santos”就是其中的一首歌曲。 由迷人的歌声引导了一次轻微的黑暗冥想。

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乐队：Linxes

歌曲：“Río ”

Linxes 二人组于 2017 年推出第一张专辑“Sobre lo Profo”。追随伟大的古斯塔沃·塞拉蒂（Gustavo Cerati）以及其他音乐家的乐声特色表演氛围歌曲，使他们与 Massacre、Miss Bolivia 和 Octafonic 同台表演。“Río”是他们的新单曲。 歌中“谈论在不同情况下面对自己； 谈论不断与我们从情境中产生的期望作斗争，以及我们如何在挫折和欲望面前表现自己。 破坏自己的稳定是我们旅程的一部分，让我们可以质疑我们正在经历的事情以及我们的立场”。