Nuevo Sonido Argentino

SEMANA 18

音乐家：Isaías Eres

歌名：“Baladí”

Isaías Eres 是由音乐家 Nicolás Mor 和 Gustavo Dlugonoga 组成的二人组的名称。 他们有一张 2019 年名为“Amigos”的单曲专辑和几首单曲。 “Baladí””是最新创作的。其雄心勃勃的编排，带有令人惊讶的阿拉伯旋律和不规则的结构。

DESCARGAR

音乐家：El remolón

歌名：“Canal” ( ft. Luvi Torres )

El remolón是音乐家和电子音乐制作人 Andrés Schteingart 的别名，他是 电子cumbia 的创造者之一。 作为Zizek乐队的一员，他在全球 100 多个城市演出。 凭借其特有的风格，El Remón 制作了一张名为“Asimétrico”的新专辑，“Canal”是其中的一首歌曲。 是一首民间音乐家 Luvi Torres 制作的丛林小屋曲目。

DESCARGAR

音乐家：Dos aviones se estrellaron

歌名：“Era yo”

Dos aviones se estrellaron是门多萨音乐家 Exequiel Stocco 的别名。他只有几首单曲和 2019 年的同名 ep，其精心制作的歌曲给人们带来了惊喜。“Era yo”是他的一首新歌，歌曲具有古斯塔沃•塞拉蒂 (Gustavo Cerati)的特点。流行风格、出色的声音编排和缓慢的渐强显示了这位音乐家的素质，他已经与其乐队 Past Green 录制了三张专辑。