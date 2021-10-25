阿根廷总统费尔南德斯参加二十国集团峰会和气候峰会

阿尔贝托•费尔南德斯总统本周前往罗马参加周末的 20 国集团国家元首峰会，这是一个汇集世界主要经济体和发展中国家的论坛，会议的中心议题是“大流行后全球复苏”，然后，11 月的第一天，他将在苏格兰的联合国气候变化会议（COP26）上发言。

正如国家新闻机构 Télam 报道的那样，在 G-20 期间费尔南德斯将再次假设“需要”一个多边框架在发展中国家为应对“外债危机普遍风险”的中等收入国家进行债务重组。

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阿根廷经济部长马丁•古兹曼（Martín Guzmán）对前总统毛里西奥•马克里（Mauricio Macri）签订的 441.54 亿美元债务提出质疑，并公布的数据显示，阿根廷 2022 年的到期的资本为 178 亿美元，2023 年到期的资本为 188 亿美元。

G-20峰会结束后，费尔南德斯将前往苏格兰格拉斯哥，联合国 (UN) 气候变化大会 (COP26) 将于 11 月 1 日至 2 日在那里举行，口号是“团结世界应对气候变化”。

费尔南德斯宣布阿根廷将提出“碳中和的长期战略”，这是在与英国国际发展大臣阿洛克•夏尔马举行视频会议后宣布的。 阿根廷总统将重申他的立场，即阿根廷致力于实现“到 2050 年实现碳中和”，虽然目前阿根廷“正处于在全球范围内前所未有的严峻的债务状况之中。”