阿根廷总统哈维尔·米莱在农业协会领导人大会上发表讲话

阿根廷总统哈维尔·米莱（Javier Milei）在布宜诺斯艾利斯举行的农业协会（La Rural）领导人大会上发表讲话，再次强调其政府在经济领域取得的成果，并与前总统毛里西奥·马克里（Mauricio Macri）的执政方式区别开来。米莱在演讲中指出，阿根廷当前已经实现财政收支平衡，仅在经常项目上存在轻微赤字，而这一局面是在短时间内通过大规模财政调整才得以达成的。

米莱着重反复提及了财政整顿的重要性。他表示，自己的政府执行了相当于国内生产总值15个百分点的大幅度紧缩政策，这被他视为重塑国家经济基础的关键一步。相比之下，他指出马克里政府在2017年未能实施真正的财政调整，而是依赖外部债务来弥补资金缺口。据米莱所述，当时阿根廷净举债高达600亿美元，这使得财政平衡看似改善，却实则隐患重重。通过这样的比较，米莱强调当前政府的政策更为坚决，也更具结构性效果。

关于外汇政策，米莱为其政府实施的“管理浮动”制度进行解释，他说：利用汇率波动区间作为调控机制，有助于缓冲外部冲击，维持市场稳定，并为国内价格体系提供可预见性。长期以来，汇率失衡以至剧烈贬值一直是推高通货膨胀的源头，因此米莱强调，目前的汇率安排是对抗物价上涨的重要工具。

在谈及国家经济的未来时，米莱再次强调“必须彻底终结阿根廷的通货膨胀”。他指出，物价失控不仅扭曲经济活动，也侵蚀人民的实际收入，是导致贫困率上升的关键因素。因此，他认为打击通胀不仅是技术任务，也是对社会最底层群体的道义责任。米莱坚称，经济团队所有政策决策均围绕这一目标展开。

演讲中，米莱也表达了对所谓“红圈”的不满，指责某些长期盘踞于政治经济体系中的精英集团试图阻挠改革。他批评这些既得利益者依靠国家结构性失序获利，而如今面对改革感到不满。米莱强调，自己并不向这些权势集团负责，而是向全体4750万阿根廷人民负责。

在谈到政治前景时，米莱指出，自己的政治命运将完全取决于任期内的治理成效。

此外，米莱在讲话中特别提到其政治阵营在最近选举中的表现。他将选举结果解读为选民对他路线的强力支持，并声称阿根廷“已经摆脱了库卡（kuka）势力的威胁”，暗指基什内尔主义的影响。他表示，如果10月的选举结果换成总统选举，他的政党将在首轮以41%对24%的差距获胜，从而直接取得胜利。

米莱还指控选举过程中存在“幽灵名单”现象，称某些团体利用类似候选名单干扰选民判断，使部分选票出现混乱。他强调，如果扣除这些干扰因素，他的政党原本会获得更大的胜利幅度。他特别提到，在阿根廷人口最多的布宜诺斯艾利斯省，他的阵营取得胜利，尽管候选人照片甚至没有出现在选票上。他认为这证明选民对其政府路线的坚定支持。

整体而言，这场在农业协会举行的演讲不仅是对政府经济政策的一次肯定，也是一份政治宣言。米莱借此强调成果，并向公众传达他认为阿根廷正处于关键转折点的信息。