阿根廷国家政府内阁新部长上任

20 日下午，陪同阿尔贝托·费尔南德斯总统的国家内阁新任部长就职。 总统在宣誓前说：“当人们不投我们票时，我们对自己而不是对人民生气”，并强调他不会“陷入不必要的纠纷或内部纠纷”。

一周前，由庇隆主义不同派别组成的执政联盟所有人阵线在阿根廷大部分省份遭遇历史性失败。这在政府各部门之间造成了抱怨和日益紧张的局势。最终以现任副总统克里斯蒂娜·基什内尔 (Cristina Kircher) 的一封公开信告终。

内阁由胡安·曼祖尔（Juan Manzur）担任内阁部长；圣地亚哥·卡菲罗担任外交和宗教事务部长； 阿尼巴尔·费尔南德斯安全部部长；海梅·珀兹克教育部长; 丹尼尔·菲穆斯担任科技部部长；胡安·罗斯负责传播和新闻领域。

总统感谢即将卸任的部长们在 2020 年 3 月执政两个月后的大流行的背景下对“并不容易”的管执政理的承诺和奉献。总统谈到前部长时说：“他们是模范官员”。他还强调，新官员们是从参与已故总统内斯托尔·基希内尔政府的人中选出的。

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此外，费尔南德斯总统表示，其政府和执政联盟“不是想让那些工作的人的权利更加灵活的人”，并强调其联盟“并非不关心公共卫生和 没有抛弃阿根廷人民”。

最后，费尔南德斯在结束讲话时确信，阿根廷将恢复因大流行病而使我们失去的对话。