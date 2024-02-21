“阿根廷品牌”进入阿拉伯世界

至少 13 家出口公司将与阿根廷牛肉促进研究所 (Ipcva) 一起参加阿拉伯国家最重要的食品博览会之一的2024年海湾食品展（ Gulfood）。

同样，将有六家马黛茶出口商与国家马黛茶研究所 (INYM) 一起参展。

博览会于周四至周一在阿拉伯联合酋长国举行。

肉类出口商将在面积为100平方米的阿根廷牛肉展馆展出，其中包括品尝区和商务会议区。

该公私合作组织旨在促进阿根廷肉类出口、开辟新市场、改善准入条件并促进整个畜牧业的发展。

去年阿根廷牛肉出口量累计接近93.2万吨带骨牛肉和11.2万吨牛骨，价值超过26.87亿美元。

出口的主要目的地市场是中华人民共和国，出口量为4.74万吨（占外币出口总额的64%）； 其次是德国，2200吨（9.6%），智利1800吨（5.6%）。

据报道，与此同时，由于叙利亚是南共市地区以外马黛茶消费量最大的国家， “在该地区的推广是根据马黛茶行业战略计划的2024年行动计划的一部分”。

海湾食品展是迄今为止所有国际展会中最重要的，因为中东是我们的主要市场，大多数客户参观我们的产品。

阿根廷马黛茶出口到各大洲 50 多个国家，2023 年出货量总计 3969,1203万公斤。