阿根廷乐声

DANTE OUVIÑA

“EL JUEGO”

在准备发行他的首张专辑“El Bondi”时，独唱家 Dante Ouviña 提前编辑了该专辑中的第二首单曲。这是体现这位敏感的创作型歌手的才华的另一个例子。精致的流行摇滚受到国家摇滚和斯堪纳维亚流行音乐的轻快声音的影响。非常有前途的未来。

ANTUANTU

“MUSICA TONTA”

Antu La Banca 是一位阿根廷电子歌曲作曲家，目前居住在德国柏林。 在酷儿审美中工作，他于 2016 年推出专辑“Une”，随后在 2019 年推出“Transformera”和 2020 年推出“Xrenyi”。“Música tonta”是他新同名 ep 的一部分。 一首史诗般的歌曲，其中包括一首非常出色的蓝调吉他独奏。

RONDAMÓN FT. QUIQUE NEIRA

“UNA VEZ MÁS”

来自沿海城市马德普拉塔的本土旋律雷鬼乐队的新单曲。 他们在 2006 年以专辑“Espiritus chocarreros”出道。“Una vez más”是一首优美的歌曲，具有该流派的所有典型元素。 特别提及一位特邀嘉宾：智利的 Quique Neira，Gondwana 乐队的歌手。