NORMA

“BALDÍO”

这是一首2002年成立的拉普拉塔乐队的新单曲。 精致简约声音的经典代表，受到后朋克和前卫摇滚的影响，他们在中断几年后于2021年以专辑“CRO9UIS”重返乐坛。“Baldío”是一首体现其才华的新歌。

Solomias

LA CONDENA DE CAÍN

“LA AVENTURA DE LAS COSAS”

La Condena de Caín是一支由来自马德林港 (Chubut) 和布宜诺斯艾利斯音乐家组成的乐队。2007 年他们以专辑“Nuestra negligencia resulta sospechosa” 出道。他们在2019出版了完整专辑“El reino de las apariencias”之后，不断创作新的单曲。“LA AVENTURA DE LAS COSAS”是一首非常好听的歌曲。

La aventura de las cosas

MELANIE WILLIAMS

“SOLOMIAS”

多乐器演奏家MELANIE WILLIAMS的新歌，作为他将于 2023 年发行的新专辑的预览。他是新一代的阿根廷音乐家，他们创作的歌曲具有更新身份。 新的歌声牢牢扎根于当地的摇滚传统，“Solomias”以 Melanie 甜美的声音带来惊喜。

Baldio

--