CATA REC

“AGUA CON SAL”

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Cata Rec 是 Catalina Recalde 的别名，她是一位非常有才华的音乐家，出生于加利福尼亚的阿根廷视觉创作者。 在发行了几首单曲后，她以完整的专辑“Maza es Mario Bravo”出道。专辑中的13 首歌曲由Onda Vaga Nacho Rodríguez 制作。“AGUA CON SAL”（水与盐），以非常成功的慵懒和梦幻般的氛围脱颖而出。

MIMI MAURA Y ALVARO SANCHEZ GUILLAUMET

“BARCO NEGRO”

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生活在布宜诺斯的波多黎各歌手之间非常特别的合作。Aries Midnerely Acevedo（别名为 Mimi Maura）和 Alvaro Sánchez Guillaumet。 他们在El siempreterno y Los Sedantes乐队就已经开始合作了。 在制作了两张西班牙中世纪歌曲专辑之后，Alvaro邀请Mimi唱两首葡萄牙法多伟大女王Amália Rodrigues的西班牙版歌曲， “Barco negro”（黑船）就是其中的一首。

LOS MANIQUIES

“CALEIDOSCOPIO”

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Los maniquíes是来自大布宜诺斯艾利斯西部的新三人组，由经验丰富的音乐家组成。他们以专辑“Volume 1”出道，在这张专辑中他们邀请了客座歌手Manuel Moretti (Estelares) , Beto Olguín ( Los Pérez García) 和Pity Fernández ( Las Pastillas del Abuelo ) 等。“万花筒” （Caleidoscopio） 是其中的单曲之一。 这是一个非常好的流行主题，带有神秘色彩的歌词。