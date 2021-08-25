警方召集博尔索纳罗主义者举行反对最高法院的示威游行

安全部队前领导人支持博尔索纳罗反对最高法院，并公开邀请他们的同志9月7日在巴西首都巴西利亚和圣保罗市游行。

社交网络上的组织者之一是圣保罗宪兵七个营的指挥官亚历山大·拉塞尔达上校，他刚刚被圣保罗州长若昂·多里亚免职。

在前副总统罗伯托·杰斐逊（Roberto Jefferson）在视频中要求携带武器袭击中国驻巴西利亚大使馆和最高法院被捕后，博尔索纳罗及其盟友召集了这次示威活动。