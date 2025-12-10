菲茨罗伊(Fitz Roy)峰获评“世界知名旅游名山”

近日，国际山地旅游联盟（IMTA） 授予此项殊荣，使其跻身全球高声望的国际旅游目的地之列。

菲茨罗伊峰在自然类中被评为 “世界知名旅游名山”。这一消息在中国举行的 2025 年国际山地旅游与户外运动大会 上由 国际山地旅游联盟（IMTA） 宣布。

菲茨罗伊峰横跨两国，位于阿根廷的 冰川国家公园（Los Glaciares） 与智利的 贝尔纳多·奥希金斯国家公园（Bernardo O'Higgins） 之中，毗邻阿根廷小镇 埃尔恰尔滕（El Chaltén）。山峰的轮廓在冰川与云雾间拔地而起，其山脊与岩壁在日照下呈现出不断变化的壮丽色彩。

尽管海拔并不算高（3405 米，不及安第斯山脉巨峰的一半），但菲茨罗伊峰却以 “极高难度” 闻名：其巨大而近乎垂直的岩板光滑且湿滑，同时长期遭受强风侵袭，对攀登者的技术要求极高。

“世界知名旅游名山”名单不仅为全球高品质山地旅游目的地的发展提供参考，也丰富了国际顶级山地旅游资源的供给。该名单旨在向全球游客呈现更广泛的卓越旅游目的地，凸显山地旅游的特色、核心资源与价值，并推动这些地区的可持续发展。

公布这一荣誉的大会汇集了来自国际组织，以及文化、旅游、体育机构的代表，IMTA 成员，国际旅行社专家，学者及媒体。

这些会议旨在推动山地旅游的发展，交流文化、旅游及体育融合发展的经验，并探讨山地旅游治理与创新的新模式。

阿根廷外交部接获提名邀请后，国家旅游、环境与体育秘书处与圣克鲁斯省及埃尔恰尔滕市政府共同整理了申报所需的信息。

该秘书处设有 山地委员会，这是一个跨机构合作平台，主要目标是在各具管辖权的机构之间协调山区区域的政策与策略，以科学为依据，通过共识推动协作，为决策提供支撑。