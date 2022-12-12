秘鲁：美国、欧盟和拉美国家呼吁法治

美国和大多数拉美国家近日表达了对秘鲁正在经历的政治危机的“担忧”，并要求该国的权力在国会罢免总统佩德罗卡斯蒂略后通过民主手段找到解决方案。

在总统卡斯蒂略决定解散立法部门并重组司法系统后，国会以“道德无能”为由罢免了他。

谴责“政变”的副总统迪娜•博卢阿尔特 (Dina Boluarte) 在同一个星期三下午就任总统。

与此同时，阿根廷政府对秘鲁正在经历的政治危机表示“深切关注”，并敦促该国“所有政治和社会参与者”“保护民主制度、法治和宪政秩序”。

巴西政府还强调，卡斯蒂略解散国会并下令宵禁的决定是“对民主的侵犯”。

欧盟 (EU) 还呼吁通过对话确保秘鲁的稳定，并表示支持“各机构采取的政治、民主与和平解决方案”。

欧盟代表团在利马签署的一份声明中，欧盟敦促“秘鲁各方进行对话，以确保体制框架的稳定”，并表示成员国正在“密切关注事态发展”。

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巴西参议院批准了卢拉•达席尔瓦 (Lula da Silva) 保障社会援助法案

巴西参议院批准了当选总统路易斯•伊纳西奥•卢拉•达•席尔瓦一项宪法修正案，这将使卢拉有可能履行他的承诺，即在其政府的头两年继续维持社会援助。

该文本为未来政府在 2023 年和 2024 年的预算支出上限之外腾出了 1450 亿雷亚尔（280 亿美元），该文本在投票中获得了 81 名参议员中的绝大多数支持。

据法新社报道，该项目将继续由众议院进行分析，众议院预计将于本周开始讨论。

在众议院将需要 308 名立法者的支持，以便可以在圣诞节前颁布它。

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将为乌拉圭和阿根廷之间的新桥梁进行研究

在第六十一届南方共同市场和相关国家总统首脑会议的框架内，乌拉圭河行政委员会的阿根廷和乌拉圭当局签署了一项协议，开始研究建设一座连接两国城市的国际桥梁Bella Unión 和 Monte Caseros。

该开发项目将得到安第斯开发委员会 (CAF)-拉丁美洲开发银行的 95万美元无偿捐款。 因此，为了减少两国之间货物运输的旅行时间和成本，该项目将在第三阶段基础设施预投资计划的融资基础上执行。

乌拉圭河行政委员会 (CARU) 负责人 Mario Daniel Ayala 及其副手 José Eduardo Lauritto，阿根廷外交部长圣地亚哥•卡费罗，乌拉圭外交关系部副部长 Carolina Ache 和 CAF 执行主席 Sergio Díaz-Granados出席了签字仪式。

新桥建成后，阿根廷和乌拉圭经济中心之间的距离将缩短 180 至 280 公里。 这样，以 70 公里/小时的平均速度，行程最多可减少四个小时。 此外，Monte Caseros 和 Bella Unión 之间更紧密的联系将有利于两国的文化和社会交流。

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在智利遭遇仇恨袭击，起因为“暴力抢劫”

阿根廷记者和活动家亚历杭德罗•艾穆 (Alejandro Aymú) 讲述了他在智利遭受的袭击，当时一群人因为他的性取向袭击他、抢劫他并羞辱他。

尽管一切都表明这是一起仇恨袭击，但在提起诉讼时，起因被归类为“暴力抢劫”。

艾穆所遭受的袭击是智利圣地亚哥约十人所为，发生在10月28日凌晨3点，当时他正离开一家夜总会，正准备过一座横跨马波乔河的桥。

布宜诺斯艾利斯市文化合作中心的研究员艾穆几天前通过视频会议在外交部就此案作证，他在证词中强调，这次袭击是“基于性取向的仇恨袭击”。

在此背景下，他强调，这是外交部首次就基于性取向的仇恨攻击与他国合作，阿根廷驻智利大使拉斐尔•贝尔萨与他进行了沟通。