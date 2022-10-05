卢拉要求所有反对博尔索纳罗的党派投票支持他

巴西第一轮选举的获胜者、前总统路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦周一确认，60% 的民众投票反对前总统博尔索纳罗，并呼吁各反对党派支持他10 月 30日的绝选。

卢拉要求他的盟友扩大演讲范围，并在周日与那些没支持他的人交谈，因为从现在开始采取不再是“意识形态”的立场。

在圣保罗伊比拉普埃拉公园地区的一家酒店里，支持卢拉的联盟的竞选指挥部为投票前的四个星期制定了计划。卢拉在第一轮投票中以 48,4% 对43.2%的有效选票击败了博尔索纳罗。

卢拉的目标是获得被击败的巴西民主运动（MDB）候选人西蒙娜•特贝特（Simone Tebet）的支持，特贝特获得了 4.1% 的选票；和来自民主工党 (PDT) 的 Ciro Gomes 的 3% 的支持率，以及来自巴西联合党的 Soraya Thronicke 的0.51% 的支持率。

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博尔索纳罗说他准备跑一场“马拉松”以争取选票

巴西总统兼连任候选人贾尔•博尔索纳罗在上周日的选举中排名第二，落后获胜者路易斯•卢拉•达席尔瓦 5 分，他周一在 Twitter 帖子中表示，他为本月 30 日的投票准备好跑一场“马拉松”，而他的对手为“100米赛跑”做准备。

“我们的对手只准备了100米的比赛，我们已经准备好了马拉松，让我们充满信心和力量，相信我们会为祖国，为家庭，为生命，为自由和上帝的意志而战！”这位极右翼总统在他发出的最后一条信息中惊呼道。

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超级保守派将成为利马的新市长

曾公开呼吁处决秘鲁总统佩德罗•卡斯蒂略的极端保守派拉斐尔•洛佩斯•阿利亚加（Rafael López Aliaga）自明年1月起担任利马市长，该大都市居住着近三分之一的秘鲁人。

地区选举再次揭示了利马与该国其他地区之间的巨大差异。

拉斐尔•洛佩斯•阿利亚加 61 岁。他是百万富翁，也是主业团的成员，他吹嘘自己的贞洁和自我鞭笞，对他所指的“该死的共产主义者”（左派）和“鱼子酱”（那些反对他的人）发表恶毒的言论。

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巴拉圭儿童色情投诉增多

巴拉圭公共部报告说，过去五年中儿童色情案件大幅增加，到 2021 年增加了 400%。

检察官办公室在其官方推特账号上公布：2018 年登记了 521 起指控，2019 年登记了 960 起，2020 年总计 915 起，2021 年针对这些事件报告了 2796 起投诉，“这表明案件比往年增加了 400%”。

发案最多的地区是亚松森、中部、上巴拉那和科迪勒拉。截至 2022 年 8 月，该实体收到 1390 起投诉，而 5 月是事件最多的月份，累计 222 起。

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联合国赞扬哥伦比亚政府为加强和平所做的努力

在本周一发布的关于联合国哥伦比亚核查团的最新报告中涵盖了 2022 年 6 月 28 日至 9 月 26 日期间，古特雷斯对古斯塔沃•佩特罗总统寻求“全面和平”的明确意愿表示敬意。”

古特雷斯表示，他对新政府的和平与安全方针感到鼓舞，该方针优先考虑通过对话解决冲突，将安全战略的重点放在保护弱势社区和人权上，并将暴力的持久解决方案与克服历史不平等联系起来。

在他看来，这种新方法代表了“促进全面执行《最终和平协议》的机会。

同样，他表示相信新任行政长官将加强对 13000 多名致力于和平的前战斗人员的支持，并表示“至关重要的是，重新并入不会让任何人掉队”。

根据报告中提供的数据，迄今为止，72% 的经认可的前战斗人员参与了集体和个人的生产性项目，近 80% 的女性参与了这些项目，尽管参与决策的人数有限。

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