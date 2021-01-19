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美国新总统拜登本周三上任，而特朗普将不会参加就职典礼

据美国多家媒体报道，即将卸任的美国总统唐纳德·特朗普于周三上午离开华盛顿，就在他的继任者乔·拜登就职前几小时。

因为卸任总统的支持者宣称进行袭击和暴力游行的威胁，军队对这座城市采取了严格的军事控制。再加上美国是世界上因Covid而死亡的人数最多的国家之一，故美国正面临着一场严重的经济和劳工危机。

在典礼上，大多数游行和其他传统的活动以虚拟的形式进行，豪尔赫·阿尔盖洛大使代表阿根廷参加。

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巴西政府在紧急情况下批准了两个针对COVID的疫苗

在巴西部分地区毁灭性冠状病毒死灰复燃，总统贾尔·博尔索纳罗政府的官员批准了两个紧急疫苗。 周日，巴西监管机构Anvisa批准了牛津/阿斯利康疫苗和Coronavac疫苗。

几分钟后，在应对大流行的政治斗争中， 来自圣保罗市中心的黑人护士莫妮卡·卡拉赞斯（Monica Calazans）成为第一个接受疫苗接种的巴西人。卡拉赞斯在重症监护病房（ICU）工作。

巴西是拉丁美洲受2019冠状病毒病影响最严重的国家。已经记录了800多万例冠状病毒和20多万例死亡病例。巴西对中国的Coronavac疫苗的接种将于本月中旬开始，并预计牛津阿斯利康疫苗将于2月到达巴西。

中美洲危地马拉警察严厉镇压洪都拉斯移民

男女老少大约九千多名第一批环境移民几天前离开洪都拉斯。两次毁灭性的飓风进一步加剧了该国80％的人口所居住城市的贫困和不稳定的生活条件， 再加上他们还受到帮派暴力和有组织犯罪的困扰。

移民行列到达洪都拉斯与危地马拉接壤的边境， 之后继续前往美国，希望拜登政府可以改善移民在美国的条件。然而，上个星期天，危地马拉警方以棍棒和催泪瓦斯残酷地镇压了移民行列。

危地马拉政府的说法是，他们收到了有组织犯罪和帮派成员渗透进了那些逃离洪都拉斯不人道主义局势的移民当中的信息。