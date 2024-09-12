秘鲁前总统阿尔贝托·藤森去世，享年 86 岁

前总统阿尔韦托·藤森 (Alberto Fujimori) 于本周三下午去世，享年 86 岁，他的女儿惠子 (Keiko) 在其 X 账户上证实了这一消息。

早些时候，藤森的私人医生亚历杭德罗·阿吉纳加表示：“他正在为自己的健康而战”。这位于1990 年至 2000 年任职的总统当时正在接受癌症治疗。

几个月前，同为秘鲁总统候选人的惠子宣布，她的父亲将寻求再次治理国家，并将参加下次选举。

86 岁的藤森最后一次在公开场合露面是在一周前，即 9 月 5 日，当时他在接受 CT 扫描后离开医院。

藤森因是巴里奥斯阿尔托斯案和拉坎图塔案中大屠杀的直接肇事者而被判处 25 年监禁，去年12 月，由于宪法法院的一项决定重新生效了 2017 年批准的人道主义赦免，他被释放出狱。该决定违反了美洲法院的命令，并使秘鲁政府处于蔑视美洲体系的境地。

迪娜·博卢阿特 (Dina Boluarte) 的政府在藤森去世数小时前通过社交网络发表信息说： “作为共和国总统，我们对前总统藤森的健康表示担忧，并希望他早日康复。我们向他的家人表达我们的声援和力量。”

根据非政府组织透明国际编写的《2004年全球腐败报告》，这位懂得如何获得部分民众支持的政客在十大最腐败领导人中排名第七。