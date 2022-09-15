科学/环境

编辑：Silvana Avellaneda

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Atuel：关于气候变化的阿根廷纪录片视频游戏

Atuel 是一款视频游戏，也是一部关于中西部门多萨省 Atuel 河谷气候变化的超现实纪录片。

根据国家新闻机构Télam的说法，您生活在令人震惊的图像、环境配乐以及转变为动物和生态系统元素的可能性中，同时聆听专家和当地人的故事，探索与河流及其河流的亲密和历史关系的土地...

该视频游戏由独立合作公司 Matajuegos 与一组纪录片制作人合作开发。于9月14日在itch.io平台发布，免费下载；并在 2022 年阿根廷电子游戏展 (EVA) 上获得两项奖项的提名。

该项目入围德国柏林艺术游戏节“最令人惊叹的游戏奖”的决赛，该艺术游戏节奖励年度“最相关、最前卫和最有趣的互动内容”。

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阿根廷猴痘病例持续增长

截至 9 月 7 日，阿根廷共登记了 221 例猴痘病例，与前一周报告的 170 例相比增加了 30%。

99.5% 的病例为男性，1 例为跨性别女性。

根据国家卫生部的流行病学公报，超过 70% 的病例在布宜诺斯艾利斯自治市，与布宜诺斯艾利斯省和科尔多瓦一起增加了 96.4%。

十分之八的病例在出现症状时没有旅行史，也没有死亡或严重病例。病例平均年龄34岁，最小18岁，最大61岁。

当前爆发的病例症状较轻，但该疾病可导致某些高危人群出现严重疾病，例如幼儿、孕妇和免疫功能低下的人群。

据报道，其特点是出现水疱性皮疹。

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成为科学支持潜水员的马尔维纳斯群岛老兵

居住在南部火地岛省乌斯怀亚市的阿达尔贝托•费利托（Adalberto Ferlito）当时在他乘坐的船准备营救圣马丁将军巡洋舰时遭遇海难，他们遭到了轰炸。巡洋舰的沉没是马尔维纳斯英国战争期间的战争罪行，323名士兵丧生。

如今，费利托是南方科学研究中心 (CADIC) 的科学支持潜水员，该中心依赖于阿根廷国家科学技术研究委员会。它位于火地岛省，拥有一批从事南海动植物和考古工作的科学家。

费利托协助来自不同群体的科学家（他们来自生物学、甲壳类动物、海洋哺乳动物、人类学或地质学领域），科学家们与他一起寻找所需的样本类型；或在自然栖息地检查企鹅、鲸鱼、海豹等物种。

他还负责协调公司使用无人机拍摄照片，以便探索过去的土著定居点或通过挖掘发现矿床。

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阿根廷科学家研究刚果尼亚拉贡戈火山的突然喷发

2021年5月22日，位于刚果民主共和国东部的尼亚拉贡戈火山爆发，从其侧面溢出的熔岩摧毁了刚果戈马市的一个人口稠密地区。火山出人意料的爆发之后，紧随其后的是持续数天的强烈地震，加剧了恐慌和混乱。

多米尼克•德劳（Dominique Derauw），出生于比利时，阿根廷国籍，是里奥内格罗国立大学古生物学和地质研究所的工作人员，也是分析这次火山喷发原因的科学家团队的成员，其结论发表在《自然》杂志上。

他们与国际科学家团队一起证明了这次喷发“无法预见，因为它缺乏所有典型的前兆信号，例如地震、地面变形或气体排放的变化。”

德劳通过他开发的软件工具为分析做出了贡献，该工具使用卫星和雷达图像进行地面运动测量。该研究是在戈马火山观测站（刚果）、中非皇家博物馆（比利时）、欧洲地球动力学和地震学中心（卢森堡）和国家自然历史博物馆（卢森堡）之间超过 15 年的合作框架内进行的。

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阿根廷总统的孙子在纳米技术上大放异彩

亚瑟•伊利亚（Arturo Illia ）的孙子加洛•索勒•伊利亚（Galo Soler Illia） 被认为是阿根廷纳米技术领域的第一名。他研究有望彻底改变世界医学的超小物质。 1963 年至 1966 年间，阿图罗•伊利亚 (Arturo Illia) 被公民军事独裁政权推翻。

索勒•伊利亚通过高精度显微镜研究超小材料的结构。这些材料以“纳米”为单位进行测量。一纳米等于十亿分之一米，或百万分之一毫米。

根据阿根廷媒体的一篇文章，人类头发的厚度平均可达 6 万纳米。 索勒•伊利亚已经研究纳米科学 20 年，为此，他将在下周获得 Bunge y Born 基金会奖，“以表彰他的承诺、成就和领导能力”。该奖项是阿根廷最重要的奖项之一。

这位科学家在布宜诺斯艾利斯省圣马丁国立大学校园内的阿根廷纳米技术基金会工作。

他与他的研究团队一起致力于“发现新的纳米结构材料”。这位科学家解释说，这是“当一种材料小规模制造时，其特性会发生变化，这有助于开发适用于医学和技术的新材料。”

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