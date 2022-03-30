通过国会图书馆和阿根廷美洲国家组织之间签署的协议，今年推进“马尔维纳斯信件”项目，主要目标是加强、收集、保护和传播与马尔维纳斯战争有关的书信材料，这些材料目前分散在不同的协会、退伍军人中心和个人手中。

作为该项目的一部分，展览“活生生的光点：马尔维纳斯 40 年”，士兵们写给他们的家人和朋友的书信。

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在重大事件发生时，信件在伟大历史的喧嚣中成为了最小的历史。当事件是战争时，这种痕迹似乎就像一个小型的人际话语，几乎是匿名的主题，他们写信告诉彼此关于在死亡中生活的事情。这反映在几封从马尔维纳斯群岛跨海到大陆的信件中，也反映在几年后的信件中，当时战斗变得更加个人化和如此痛苦。

在“活生生的光点：马尔维纳斯群岛战争40周年”展览了多种相关的书信体裁：信件、电报、明信片和邮票，以及带有故事和退伍军人及其家人信件阅读的短视听。

此外，展览还促进了书信片及其故事的保存和流通实例。 信件、电报和明信片展现了战争的私密部分、日常生活的细节、父母的焦躁不安、朋友烧烤的承诺、侄子的图画、没有到达的包裹，鼓励的话语，难以逾越的再次相遇的渴望。

这些材料在网站 www.sobrecartas.com 上成为数字档案的一部分。