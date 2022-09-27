阿根廷重申“断然反对”为了到马尔维纳斯群岛旅行的比赛

外交部明确重申其反对英国驻阿根廷大使馆对阿根廷学生多次发布的比赛公告，为了前往马尔维纳斯群岛。

对于外交部来说，“这显然是一项旨在反映英国占领马尔维纳斯群岛的活动，阿根廷共和国自 1833 年以来一直坚定不移地抗议这种非法情况。”

值得注意的是，外交部已于 8 月 20 日谴责了这一公告。理由是，强调比赛“支付获选大学生前往马尔维纳斯的旅行费用，其口号是错误的，旨在将这些岛屿指定为阿根廷共和国领土之外的一个领土，并使用非法地名，与在阿根廷国家宪法中反映的马尔维纳斯群岛问题上的立场相矛盾”。

为响应外交部的抗议，全国大学理事会表示否定面对大学生的竞赛，认可公立大学机构对国家宪法第一项临时规定的坚定承诺。

同样，在大赛启动之际，外交部还召见了英国大使，表达了对这一倡议的不同意和不满。

阿根廷政府再次重申其对马尔维纳斯群岛、南乔治亚岛和南桑威奇群岛以及构成阿根廷共和国不可分割的一部分的周边海域的主权。同时，请联合王国遵守联合国恢复谈判的决议，以找到和平和持久的解决主权争端的办法。

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G20会议：投资和贸易进展

在印度尼西亚举行的G20 贸易、工业和投资部长级会议框架内，国际经济关系部长塞西莉亚•托德斯卡•博科（Cecilia Todesca Bocco）与来自美国、日本、西班牙、墨西哥和南非的代表制定了紧张的工作议程。据报道，会议的主要目的是促进阿根廷的贸易和投资，并分析新的生产项目。

博科会见了美国贸易代表凯瑟琳•泰（ Katherine Tai），与她讨论了阿根廷产品进入美国市场的问题。会议期间，还分析了进行培训以使阿根廷公司能够在该市场定位其产品的可能性。

博科还与西班牙工业、商业和旅游部长玛丽亚•雷耶斯•马罗托•伊莱拉（ María Reyes Marotto Illera ）举行了工作会议，讨论了为阿根廷电力项目、废物管理和中小企业提供资金的不同的西班牙组织的重要性。

还讨论了阿根廷作为嘉宾国参加将于 11 月 7 日至 8 日在西班牙举行的第五届全国互联工业 4.0 大会。阿根廷是第一个受邀的拉丁美洲国家。

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阿根廷对联合国关于委内瑞拉的报告表示关切

阿根廷驻联合国人权理事会代表克里斯蒂安•马丘卡介绍了阿根廷对委内瑞拉独立国际代表团的新文件的立场，该文件指责委内瑞拉的民事和军事情报部门（分别为 Sebin 和 Dgcim）犯有镇压政治异见的反人类罪。

对此，马丘卡表示：“我们对报告中描述的事实细节感到担忧，我们重申前高级专员（米歇尔）巴切莱特当时提出的建议，她敦促委内瑞拉立即、公正地执行和可信的调查。”

在瑞士日内瓦举行的新一届全体会议上，阿根廷代表坚持认为，“至关重要的是，委内瑞拉不仅要允许在那里设立常设办事处，还要与其他监督机制合作，例如无法进入该国的独立国际代表团”。

对于这一切，委内瑞拉驻联合国人权理事会代表团周一指责国际代表团在提交的新报告中“诽谤”该国政府，为此他要求不要延长该代表团的任务期限。