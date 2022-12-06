来自外交部的消息

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阿根廷为出国旅行的人推出了一项新的工具

阿根廷外交部制定了一项倡议，允许出于不同原因（例如近年来因大流行、军事冲突或自然灾害而回国的情况）出国旅行的阿根廷公民可以提前注册他们的个人数据。唯一目的是促进我国领事网络在世界各地提供的援助，以防在这些旅行期间可能发生的任何意外情况。

因此，通过 ViajAR 平台试图在我国公民与阿根廷驻外领事馆之间开辟第一个简单直接的沟通渠道。

注册后，您将收到一封确认电子邮件，其中包含对您的旅行有用的信息和建议，以及有助于获得领事协助的信息。

加拿大、智利、西班牙、美国、法国、爱尔兰、墨西哥、新西兰和南非等国家/地区已经拥有类似的工具，这些工具已被证明在发生特殊情况或紧急情况时非常有用.

ViajAR 是一个自愿注册工具，允许通过电子邮件向已注册的人发送通知、警报和具体建议。 可以通过以下链接访问 ViajAR：https://acreditaciones.mrecic.gov.ar/p_viajAR

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阿根廷稻米进入墨西哥市场

经过阿根廷驻墨西哥大使馆进行的五年谈判和 SENASA 进行的植物检疫谈判后，SENASICA（墨西哥国家食品卫生和食品质量局）授权将原产于和来自阿根廷的稻米进口到该国。

去年5月，外交部长圣地亚哥•卡菲洛在访问墨西哥为促进阿根廷出口供应期间，他与墨西哥农业和农村发展部部长维克多•比利亚洛沃斯•阿拉姆布拉举行双边会谈，

他在那里谈到了一个包括阿根廷稻米进入墨西哥市场的广泛议程。

除了国内生产的稻米外，墨西哥还从十几个国家进口这种稻米，主要是美国（37,3万吨）和巴西（35,7万吨），与这个国家的交易额超过 1.52 亿美元。

因此，在阿根廷政府技术领域、驻外外交代表处和我国沿海生产商的共同努力下，为阿根廷出口开辟了一个新市场，以造福区域经济。

墨西哥是我国的战略伙伴，阿根廷希望与墨西哥增加贸易并使贸易多样化。 2021年双边贸易额达20.99亿美元，阿根廷出口近7亿美元，主要是葵花籽油和小麦。

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阿根廷巩固了对委内瑞拉出口的增长

由外交部与我国驻加拉加斯大使馆共同组织和协调，阿根廷公司在委内瑞拉开展了商业代表团，目的是增加对该目的地的出口，并根据双方的共同潜力重建交流，所有这一切都在最近最高级别重建外交关系的框架内进行。

在名为“阿根廷和委内瑞拉生产结对”的第二期计划中多家公司 参与了该计划的实地考察。

这将使我们能够以持续的方式显着增加和扩大我国在一些领域的出口，并产生比目前高得多的顺差。

该双边项目响应了委内瑞拉政府提出的增加玉米、水稻、大豆、向日葵、棉花和高粱种植面积，迈向全面粮食主权的需求。

在此次商务考察中，各参与企业在阿根廷外交部和驻加拉加斯大使馆的支持和建议下，在各自领域取得了具体进展。

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阿根廷联邦警察特殊风险旅在海牙获得认可

在荷兰王国海牙市，举行了禁化武组织颁奖仪式 - 海牙 2022。仪式由禁止化学武器组织 (OPCW) 总干事、费尔南多•阿里亚斯大使和荷兰海牙市市长扬•范扎宁主持。

阿根廷国家化学武器公约管理局 (ANCAQ) 介绍了阿根廷联邦警察特殊风险旅和自 2012 年以来共同为拉丁美洲和加勒比缔约国举办应对化学紧急情况高级课程的人员。该课程于 2022 年 9 月举办了第九期。

该旅与其他两个机构一起获胜：化学武器公约联盟和捷克共和国内政部人口保护研究所消防和救援服务，并各自将获得三万欧元。

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