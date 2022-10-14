来自南方国家阿根廷的5条新闻

炸弹角，阿根廷忽视的对皮拉加斯人的屠杀

塞浦路斯帕洛莫的祖母懂动物的语言。一天，当她下河去凉快的时候，一只狐狸出现。直觉让她警觉，这最终挽救了她家人的生命。

这名妇女指的是 1947 年 10 月 10 日，一群宪兵在阿根廷空军的陪同下，开始不分青红皂白地追捕皮拉加人，在被称为“炸弹角”的地方谋杀和折磨该社区的数百人，大屠杀造成 500 至 750 名受害者。

在庇隆担任第一任总统期间，大屠杀发生在阿根廷北部现在的福尔摩沙省境内。大屠杀持续了三周。在此期间，包括儿童、妇女和老人在内的数千名手无寸铁的人被杀害、强奸、奴役、失踪和受伤。

这一切始于数百名罗布斯蒂亚诺•帕特隆•科斯塔 (Robustiano Patrón Costa) 工厂的半奴隶劳工的皮拉加人抗议不给他们付工资并被开除的前提下。

因此，一群饥饿的皮拉加斯人走向他们祖传的土地寻找食物和水，并定居在距离现在的拉斯洛米塔斯市几公里的林孔邦巴，那里有一个宪兵队哨所。

白人和饥饿的印第安人的共处从一开始就很紧张。下令给他们食物，但肉和其他物品运到时的状况不佳，约有五十人中毒身亡。这导致印第安人依赖部落的治疗师并举行仪式以防止再有人死亡。直到深夜的舞蹈和歌曲，死者成倍增加，无法被埋葬在当地的墓地等局面，使白人狂怒。

民众要求在点燃篝火之前采取措施，以避免听到皮拉加斯人的喊叫。有了这个借口，皮拉加斯人的命运就注定了。 10 月 10 日上午，宪兵队开始搜捕。

这一大屠杀没有被惩罚，并被阿根廷的国家和霸权文化隐瞒了数十年。但它仍然存在于皮拉加斯人的集体口头记忆中。

半个世纪后的 2005 年，皮拉加斯人联合会起诉阿根廷国家，并在 2019 年至 2020 年间获得司法部门的该行为为种族灭绝的承认，以及国家有义务纪念这一罪行并在道德上和物质上对皮拉加斯人进行赔偿。目前他们仍在等待经济和领土的补偿。

韩国总理访问阿根廷

大韩民国总理韩德洙于本周四至周六对阿根廷进行正式访问，他由商人和高级官员组成的代表团陪同。据外交部报道，阿尔贝托•费尔南德斯总统也在总统府接见他。

这位官员在今年纪念两国建交 60 周年之际访问阿根廷，韩国总理最后一次访问阿根廷是在 18 年前， 2004 年内斯特•基什内尔担任总统期间。

总理周四出席 CCK 文化中心活动。声明说，周四该官员还与外交部长圣地亚哥•卡菲罗（Santiago Cafiero）会见了商人，“以继续深化两国政府和私营部门之间的工作，以增加和巩固双边贸易”。

2021 年，阿根廷与韩国之间的商业往来增长了 124%，其中阿根廷有大量顺差。

与此同时，韩国钢铁公司浦项制铁在萨尔塔省和卡塔马卡省拥有一个名为“Sal de Oro”的综合锂项目，该项目占地 25000 公顷，该公司确认计划通过投资创造约 1900 个直接和间接工作岗位。

周五，韩德洙总理在外交部长的陪同下，在政府大楼受总统接见，他们在那里主持会议并签署协议。

在全球 25 家最佳公司中阿根廷在10 家有业务

根据 2022 年全球最佳工作场所的排名，阿根廷在全球 25 家最佳公司中占有 10 家，其中 Mercado Libre 是最杰出的公司之一。

这是对 60 个问题的调查，来自 146 个不同国家的 8508 家公司的近 1500 万员工回答了这些问题。

要成为榜单的一部分，公司必须出现在来自不同地区（亚洲、欧洲、拉丁美洲、非洲、北美、澳大利亚）的至少 5 个排名中；至少拥有 5000 名员工，并且至少 40% 的员工被设置在总部以外的国家/地区。

第一名DHL快递公司，该公司也获得了2021年的最高奖项。它是一家提供快递、派送和邮政服务的德国国际物流公司。该公司总部位于波恩，预计每年交付约超过 16 亿个包裹。

阿根廷在全球 25 家最佳公司的精选名单中占有重要地位。然而，从调查中可以清楚地看出，这些公司中的大多数都没有在本国成立公司，而是在当地设立子公司。

DHL Express, Hilton, Salesforce, SC Johnson, Teleperformance, Ernst & Young, Vrio: Directv & Sky , SAP, Accenture y Mercado Libre.

塞尔吉奥•阿奎罗（Kun）宣布他抵达虚拟世界

前足球运动员塞尔吉奥•阿圭罗（Sergio Agüero），也被称为“坤”，自从离开足球职业后，继续探索技术和网络世界。在这种情况下，它宣布将在去中心化游戏虚拟世界的领导者 The Sandbox 的虚拟世界中推出自己的空间“Kuniverse”。

这位前国际足球运动员说：“我很高兴能在我们与 Eter Studio 在 The Sandbox 内创建的元宇宙中拥有我的第一个空间，以便与世界各地的粉丝一起玩。”

他还表示，“宇宙第一季将充满与9320个特制化身相关的惊喜和福利”。

Kuniverse 的第一个版本将于 11 月 6 日推出，将采用巨大的体育场形式，提供足球、舞蹈等主题游戏，甚至还有阿根廷食品卡车等体验。

“坤”将在 Kuniverse 中发挥积极作用，欢迎用户、在线播放并通过他的 Twitch 频道与其他顶级流媒体和特邀嘉宾分享内容。

他在 Twitch 上拥有超过 400 万粉丝，并且在他成功的电子竞技俱乐部 KRU 推出之后，阿奎罗继续使用新技术作为与世界各地社区联系并提供独特体验的一种方式。

对小麦收成不佳的恐惧：政府召集出口商

一位官员和一位行业消息人士周三表示，

当被问及是否会对小麦出口施加更严格的限制时，控制农业部的阿根廷经济部发言人回答说：“不，不是那样的。”

主要负责小麦出口的罗萨里奥证券交易所将 2022/23 年度小麦产量预测下调至 1650 万吨，这将是大约七年来的最低水平，远低于 2021/22 年度 2300 万吨的历史高位。

官方数据显示，生产商已正式宣布 2022/23 年度小麦对外销售量为 885 万吨。到目前为止，谷物的出口限额为 1000 万吨。

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