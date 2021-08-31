智利呼吁与阿根廷进行“外交对话”

在智利与阿根廷的边界主张引发新的争议后，智利外交部长安德烈斯·阿拉曼试图缓和冲突，并表示在接下来的几天内他将与阿根廷外长费利佩·索拉取得联系，因为他明白问题必须通过“外交对话”来解决。

塞巴斯蒂安·皮涅拉 (Sebastián Piñera) 总统于 8 月 23 日下令做出的决定在该周的大部分时间里都没有被引起注意，正是 8 月 27 日在官方公报上发布的消息引起了阿根廷外交部的警觉。次日，阿根廷外交部发表严厉声明，指责智利“试图侵占阿根廷大陆架的一部分”，并认为这种情况应该得到解决。

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但直到现在，智利仍坚持自己的立场，并且该国外交部坚持认为这是一项“历史性主张”，因为其海图里的那片南大西洋区域一直是属于他们的。智利外交部长安德烈斯·阿拉曼做出回应：“任何人不应占有不属于他的东西”，

有 200 英里在 上世纪80 年代几乎导致了两国之间的战争冲突，当时的教皇约翰保罗二世调解了这种情况，并最终在1984两国之间签署了和平友好条约。.智利在其新海图中违反了条约。

争端的重点是进入麦哲伦海峡和德雷克海峡的海上通道，这样可以控制进入太平洋和大西洋的通道。阿根廷外交部表示，“智利试图采取的措施是为了侵占阿根廷大陆架的一部分，以及广阔的海床和洋底区域”。

根据《联合国海洋权利公约》，这个海洋空间是人类共同遗产的一部分。

在推动和平解决的条约签署后，阿根廷坚持在比格尔海峡以南的埃武特、巴内维尔特和奥尔诺斯等岛屿下向南划一条直线的提议。 因此，根据不同国际条约的双洋原则，阿根廷人将留在大西洋水域，智利人将留在太平洋水域。

但智利总是声称这种双洋原则不存在，相反，这些条约给了他们比格尔海峡以南的岛屿。 在这个借口下，他们确认他们的大陆界限平台比阿根廷提议的向东多 200 英里。而这正是皮涅拉政府通过更新航海图所做的补充。