新闻 DX.COM.AR

正如我们几周前报道的那样，阿尔及利亚电视广播（Telediffusion d'Algerie）已开始使用其位于阿尔及利亚贝沙尔的发射机站点以阿拉伯语进行广播。这家非洲电台继续增加新的频率。 现在阿尔及利亚电视广播在UTC 时间 07:30 分以 17600 的频率和 300 kws ，以阿拉伯语被收听到。

该台还使用了 15340 千赫的并行频率，也通过贝沙尔发射，功率300 kW 。

从 UTC 05 点到 06 点继续听到乌克兰广播，频率为 7730 kHz，经由奥基乔比WRMI-01，通过频率 7730 khz ，每日以英语和乌克兰语播出，面向西欧。以 100 kW 的功率播出。

在同一频率上，即在 7730 kHz 上，通过美国佛罗里达州奥基乔比的 WRMI-01，自由电台（Radio Liberty）,在 0400-0500 UTC 之间以俄罗斯语向西欧广播。

非洲苏丹的达班加广播电台（Radio Dabanga）以苏丹阿拉伯语广播其节目。 其传输的目的地是达尔富尔地区。 该广播电台的广播之一可以通过 Secretbroad 中转中心在频率 11640 khz，UTC 1600-1657 收听到。

通过位于美国格林维尔的发射站点，可以在 7305 kHz 的频率上以西班牙语收听梵蒂冈广播电台（Radio Vaticana），在UTC 1115-1131 ，250 kW 的功率，其目的地的区域是中美洲。

台湾国际广播电台（Radio Taiwan International）通过位于 Secretbrod 的发射机以 6005 kHz 的频率以俄语被接收到， UTC 从2000 至 2030 ，频率为 6005 kHz，50 kW ， 每日面向东欧广播。

丁泽无线电台（Dimtse Radio Erena ）是一家地下电台，每天以提格里尼亚语为埃塞俄比亚广播其节目。 该站可以在 11810 kHz 的频率下，从 17 到 18 世界标准时间接收，在 25 米的频带内，使用 50 kW 的功率。

奥地利的奥地利广播电台-1（Oesterreichischer Rundfunk-1 ）从 1000-1100 UTC 以 13730 khz 的频率，100 千瓦的功率通过奥地利的莫斯布伦面向中欧从周一到周六广播。

有大洋洲的两个国家的两家主要公共广播公司联系起来的信息。 据报道，新西兰广播电台转播澳大利亚广播公司的节目，通过新西兰朗泰基以 7245 kHz 的频率重播澳大利亚广播公司的节目，从 世界标准时间08开始，功率50 千瓦。

接下来是广播世界的消息

第一条消息来自阿根廷共和国

拉马坦萨国立大学（UNLaM），通过媒体和通信部和人文社会科学系，与“新世纪的广播””大学会议常设执行委员会和阿根廷国民协会合作全国大学间委员会 (CIN) 的大学广播 (ARUNA) 于 2022 年 9 月 22 日星期四至 24 日星期六之间举行第十六届大学会议，该会议将在这所高等研究院举行。

经过两年的虚拟会议，本次来自全国各地的教师、学生、毕业生和大学广播电台代表现场见面，旨在反思新的工作方式、不同的技术解决方案和在大流行后的背景下整合其他广播格式。

巴西的消息

据巴西通信部（MCom）广播部长马克西米利亚诺•马丁豪（Maximiliano Martinhão）报道，巴西通信部（MCom）将发布一项简化广播规则的法令。 他说：“我们本月将采取的一项行动是将 100 多项法规转化为单一条例。”

在最近接受 巴西之声采访时马丁豪解释说，目前广播公司在向巴西通信部提出请求时必须操纵不同年份的一系列规则。

他说：“减少官僚主义和简化监管使人们更容易理解成为广播公司需要做什么，对于那些已经成为广播公司的人来说，需要做什么才能遵守广播立法”。

秘鲁的消息

在打击无线电盗版战略的框架内，运输和通信部（MTC）在阿雷基帕地区的各个地区开展了行动，并设法破坏了八个非法发射和未经相应授权使用无线电频谱的电台。

此外，由于通信控制和制裁总局人员的干预，在秘鲁国家警察和公共部的支持下，没收了用作放大器、发射器、音频编码器、控制台、计算机、均衡器等。