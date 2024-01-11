教皇将封圣阿根廷第一位女圣人安图拉妈妈（Mamá Antula）

2 月 11 日，教皇弗朗西斯科将封圣玛丽亚·安东尼娅·德帕兹·菲格罗亚，被称为安图拉妈妈，她将成为第一位阿根廷女圣人。仪式将在圣佩德罗大教堂举行。

她的信徒们称她为“安图拉妈妈”，她于 2016 年在她的家乡圣地亚哥德尔埃斯特罗省被册封为真福。

这是在教皇授权公布一个治愈神圣救世主女儿会的一位修女的奇迹之后决定的，通过该会创始人和精神母亲的代祷，这位修女于 1904 年恢复了健康。

安图拉妈妈，本名玛丽亚·安东尼娅·德·帕斯·菲格罗亚，1739年出生于圣地亚哥德尔埃斯特罗的西利皮卡。她广泛传播耶稣会工作。

在被驱逐出境后，安图拉妈妈前往阿根廷西北部的贫困地区朝圣，推广精神修行。

在不到十年的时间里，她成功地接触了数百人，并以一种特殊的方式行走了 7000 公里：赤脚步行，乞讨施舍以建立一家疗养院。

那时，妇女只能结婚或选择宗教誓言，她们不会读书或写作，更不用说在没有男人陪伴的情况下走向世界了。

安图拉妈妈（人们在克丘亚语中称呼她，意思是安提比亚妈妈），违背了当时的习俗，在阿根廷国家海洋局的现有领土（当时是​​秘鲁总督辖区的一部分）进行了朝圣。

抵达布宜诺斯艾利斯后，她因国王卡洛斯三世与耶稣会士的争端而受到虐待。 但她作为“智慧女性”的名声使她超越了国界。 她的信件在 18 世纪被翻译成意大利语和法语。 布宜诺斯艾利斯市历史悠久的精神修炼之家见证了西班牙在这片土地上的殖民地时期的活动。