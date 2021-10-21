影院；中国首映《世纪大盗》（El robo del siglo）

10 月 22 日，由阿里尔·维诺格拉德 (Ariel Winograd) 执导，迭戈·佩雷蒂 (Diego Peretti)、吉列尔莫·弗兰切拉 (Guillermo Francella) 和众多国际知名演员主演的阿根廷电影《世纪大盗》在中国上映。 这是阿根廷电影首次在这个巨大的市场上进行商业放映。

据当地发行商 安可影业（Ancore Pictures ）称，《世纪大盗》将在亚洲国家的三千多家影院上映。

为了吸引中国观众，安可影业发起了一项大型社交媒体宣传活动，其中包含来自吉列尔莫·弗兰切拉（ Guillermo Francella）和阿里尔·维诺格拉德（Ariel Winograd ）的信息。 阿根廷驻北京大使萨比诺·瓦卡·纳尔瓦亚（Sabino Vaca Narvaja）也参加了，他的信息提及了关注阿根廷影院登陆中国商业影院的重要性。

对此，阿根廷大使表示：“我们可以深化的另一个领域是文化产业。 中国不仅在电视剧制作和电影制作方面位居全球前列（每年超过1000部），而且还是文化产品的狂热消费者。 中国对外国文化产品的消费不断增长，这与普通中国人购买力的提高是相辅相成的。”

此外，“电影和制作中阿合拍片的可能性很大。 INCA 正在与其中国同行协调工作议程，以在这方面取得进展，”他补充说。

阿根廷电影在中国的潜力是巨大的。 2020年，中国影院收入首次超过美国。 尽管大流行在所有国家都影响了该行业，但就中国而言，复苏已开始显现。 今天，这个亚洲国家在其领土上拥有超过 8 万块电影院银幕，在这个要求苛刻的市场上取得成功的电影在世界收藏排名中名列前茅。

阿根廷电影已经被中国专家和评论家所熟知。 2016年，阿根廷电影《帮派》（La patota）获得北京国际电影节天坛奖最佳影片、最佳女主角、最佳剧本奖。 今年，另一部阿根廷电影《韦索山丘的一所学校》（Cerro Hueso ）也参加了同一个电影节的比赛。 现在轮到伟大的中国公众了，他们将能够通过《世纪大盗》了解和欣赏我们的电影。