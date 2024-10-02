弗朗哥·克拉平托(Franco Colapinto) : 赛车运动中冉冉上升的阿根廷人才

佛朗哥·科拉平托是一位年轻的阿根廷车手，他引起了赛车界的关注。 他2003年5月6日出生于布宜诺斯艾利斯皮拉尔，从小就表现出对赛车的极大热情，这使他成为一级方程式赛车界最有前途的人才之一。

/// -可以说，在这项活动中你的梦想是什么？

- 并不是每个人的梦想都可以进入一级方程式比赛。

- 你梦想得到吗？

- 不，我还很小，还有很多事情要做///

科拉平托六岁时开始了他的卡丁车职业生涯。这一类别对于车手技能的发展至关重要，弗朗哥充分利用了每一个竞争和学习的机会。在赛道上，他很快就凭借自己的驾驶技术和适应各种比赛条件的能力脱颖而出。他在卡丁车上的成功让他积累了经验并赢得了重要的比赛，这引起了车队和赞助商的关注。

2017年，年仅14岁的科拉平托搬到了欧洲，并在欧洲卡丁车锦标赛上首次亮相，在那里他继续展示了自己的天赋和技巧。佛朗哥能在这样的环境中脱颖而出，就已经说明了他的巨大潜力。

///他会赢皮拉尔的比赛，佛朗哥会赢，科拉平托会赢，他会赢……我赢了///

2019 年，佛朗哥首次参加单座赛车比赛，参加雷诺方程式欧洲杯，取得了重大飞跃。这一变化是一个巨大的挑战，但他的适应是快速而有效的。在他的第一个赛季中，他取得了多项出色的表现，包括登上领奖台。这提高了他作为一名值得关注的车手的声誉。

2021 年，他加入了被誉为一级方程式垫脚石的三级方程式锦标赛。 科拉平托加入了 MP赛车运动（MP Motorsport） 团队，并迅速展现了自己的潜力，在竞争激烈的环境中取得了有竞争力的成绩。 整个赛季在队友中脱颖而出。

///在三级方程式中首次亮相，竞争如此激烈，如此困难……大家好，很高兴再次与你们交谈，嘿，是的，这确实是一个梦想的周末。和一个新的团队，我作为一个新人///

在三级方程式比赛中，他在压力下保持冷静的能力以及从每场比赛中快速学习的能力带来了令人难忘的表现，吸引了一级方程式星探的注意。///

我将在银石赛道驾驶威廉姆斯一级方程式赛车进行第一轮自由练习，所以这是他们刚刚给我的消息。 ///

科拉平托在一级方程式赛车中的首次亮相，结束了阿根廷公众长达 23 年的等待，期待在最高级别的赛车运动中看到一位同胞。比赛于今年 9 月 1 日举行，对于威廉姆斯车队征召参加在银石赛道举行的英国大奖赛的年轻天才来说，这意味着一个独特的、梦幻般的时刻。他以第12 名结束了自己的首秀，有时还与经验丰富的费尔南多·阿隆索较量。

/// 非常高兴，直到今天我还不敢相信，这真的是太疯狂了，一次令人难以置信的、难忘的经历，我真的不能要求更多///

阿根廷蓝白相间的国旗装饰着威廉姆斯车队的车库，就像另一位阿根廷人卡洛斯·鲁特曼（Carlos Reutemann）捍卫英国队的时代一样。 正如 2001 年加斯顿·马扎坎 (Gastón Mazzacane) 与普罗斯特团队在圣马力诺大奖赛上最后一次发生的那样。

佛朗哥·科拉平托前途无量。凭借他的才华、职业道德和奉献精神，他处于推进职业生涯的理想位置。赛车运动界正在密切关注其发展轨迹，焦急地等待着未来。

科拉平托不仅代表了阿根廷新一代车手，也成为了坚忍不拔和奉献精神的象征。他的故事激励了阿根廷及其他年轻人才，表明只要努力和热情，就有可能实现赛车运动的伟大梦想。

主持： 汲丽娜

制作：路易斯·潘迪尼（Luis Pandini）