科学节目

将在街区使用用于快速检测抗体的阿根廷测试剂

拉 普拉塔国立大学（UNLP）的科学家们参与了阿根廷第一个针对Covid-19抗体的快速血清测试的开发。星期二，在社区的急救室、区域医院和其他一级保健中心进行测试，在5分钟内就可以得出是否被感染的结果。

它是由国家药品，食品和医疗技术管理局（Anmat）批准的国家测试剂。由拉普拉塔国立大学实验室开发，可以检测血液中的抗体，并在5分钟内知道一个人是否感染了SARS-CoV-2病毒。

经过严格的验证过程后，FarmaCov快速血清测试获得了国家药品，食品和医疗技术管理局Anmat的认可，并准备在几天之内以在所有药房上市。

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科尔多瓦的拟南芥濒临灭绝

拟南芥，俗称Peperina是阿根廷最传统的消化药之一，有灭绝的危险。 这种草药生长在阿根廷中部的科尔多瓦省山区，距离布宜诺斯艾利斯市约900公里。 数百年来，它一直被用来对抗过敏和肚子痛。

为此，科尔多瓦立法者阿德里亚娜·奥维多（Adriana Oviedo）提出了一个宣布它为“省花”的项目，并且对它的研究已被纳入当地的教育系统中。

玛塔奥赫达是科尔多瓦国立大学农业科学院遗传学系教授，她警告说，许多阿根廷土生草药面临灭绝的风险。多年来，人们在山上采集它，并成为一些家庭的主要收入。

这造成了“负面的遗传选择”：最美丽，最艳丽的Peperina被连根拔起作为商业产品，而那些外观“不良”的得以保留和繁殖，其后代更容易患病或积聚害虫。

同样，环境与气候变化局局长哈维尔·布利奇（Javier Britch）表示：“我们寻求保护我们植物群的生物多样性，这对我们来说具有标志性意义，

它们面临着非常严重的威胁，我们正在实现的目标是通过种植幼苗来促进其繁殖。”