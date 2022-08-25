对克里斯蒂娜·费尔南德斯·德·基什内尔 的支持声明

签名人声明，我们最绝对拒绝阿根廷共和国现任副总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德·基什

内尔遭受的无理司法迫害。

这次迫害的目的是将克里斯蒂娜·费尔南德斯·德·基什内尔从公共、政治和选举中除名，以及

埋葬她所代表的价值观和理想，最终目标是植入新自由主义模式。

对阿根廷副总统的骚扰是通过指责她的政治对手、报纸头条和违反正当程序和法律保障的司法违规行

为来进行的。近年来，司法机构建立许多针对她的案件，其中许多案件在没有任何确凿证据的情况下

不得不搁置。

在其他仍未解决的案件中，揭露了导致从政治生活中除掉费尔南德斯·德·基什内尔名字的不良

程序做法。其中，具有象征意义的所谓“道路案件”，在检察官要求监禁克里斯蒂娜 12 年之后，

法院否认副总统扩大她的陈述的可能性，并永久取消其担任公职的资格，从而侵犯了其正当的辩

护权。

鉴于这种情况，并考虑到围绕这些案件的多重法律和程序违规行为，我们要求将 2019 年联合国特别

报告员报告的结论考虑在内，该报告质疑涉及其中几起案件的地方法官和律师的独立性。

我们对克里斯蒂娜·费尔南德斯·德·基什内尔表示最强烈的支持，并严厉谴责为消除政治

对手而采取的司法迫害策略。

阿尔贝托·费尔南德斯

古斯塔沃·佩特罗

安德烈斯·曼努埃尔·洛佩兹·奥夫拉多尔

路易斯·阿尔