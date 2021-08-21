RAE 阿根廷面向世界 奥马尔·莫洛参演探戈节 21/08/2021 emailFacebookTwitter 周六 21 日，阿根廷时间 18 点 （21 UTC），荷兰国际探戈周开幕，可通过流媒体免费观看。 探戈节的第一天，阿根廷探戈演奏家奥马尔·莫洛将与钢琴家胡安·巴勃罗·多巴尔一起演出。这一国际知名的二人组将于阿根廷时间晚上 9 点（UTC 时间 00 点）在荷兰的乌德勒支演出。 有关更多信息请访问官方网页www.dutchtangoweek.nl 现在请收听奥马尔·莫洛的Volver： Noticias relacionadas RAE阿根廷迈向世界 美洲是新闻 对于联合国儿童基金会来说，“海地的人道主义需求非常迫切” https://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2021/08/Ameerica-es-noticia-Haitie.mp3DESCARGAR RAE 阿根廷面向世界 Rae 科学-环境。 技术 推出了“阿根廷计划”程序 https://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2021/08/Edit-Chino.Ciencia.-mp3-1.mp3DESCARGAR