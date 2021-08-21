奥马尔·莫洛参演探戈节

周 六 21 日，阿根廷时间 18 点 （21 UTC），荷兰国际探戈周开幕，可通过流媒体免费观看。

探戈节的第一天，阿根廷探戈演奏家奥马尔·莫洛将与钢琴家胡安·巴勃罗·多巴尔一起演出。这一国际知名的二人组将于阿根廷时间晚上 9 点（UTC 时间 00 点）在荷兰的乌德勒支演出。

有关更多信息请访问官方网页www.dutchtangoweek.nl

现在请收听奥马尔·莫洛的Volver：