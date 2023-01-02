在 2023 年的第一个节目中，向您介绍无线电广播世界的信息。

美国宗教电台 WMLK Radio Assemblies of Yahweh，可以通过美国伯特利的 9275 kHz 频率 1700-2200 UTC 收听到英语广播。 WMLK 以 300 kW 功率在短波上从周一到周五用英语向西欧传输。

美国之音英语节目“VOA Flashpoint Ukraine”可以通过美国奥基乔比的 WRMI-09 在 15770 kHz 上从晚上 7 点 36 分开始收听。

Radio Ranginkaman，英文被称为 Radio Rainbow，通过 RRTM Telecom Tashkent 在乌兹别克斯坦以 7610 khz 的频率被听到， 1730-1800 点伊朗的波斯语节目。

埃塞俄比亚广播电台 Oromia Media 可以通过 TDF 在伊苏丹的短波中继中心以 15185 kHz 的频率听到提格里尼亚语。 Oromia Media 每天从 1600-1630 UTC 以 250 kW 为东非广播。

Hope Radio Truth Talks 从太平洋的帕劳群岛以 9965 kHz 中文广播。

该广播是通过名为 T8WH Angel 5 Medorn 的发射器广播的，位于帕劳群岛，时间为 0830-0845，功率为 100 kW。该广播仅在周五播出。

Radio Joystick 是一家德国商业电台，仅在每个月的第一个星期日运营。

Radio Joystick 通过 Secretbrod 以 11935 kHz 的频率传输其节目，正如我们已经说过的那样，每个月的第一个星期日1100-1200 UTC 以 100 kws 播出。

非洲的Raadiyyoni Dirree Shaggar 继续通过 TDF Issoudun 每天以 15415 kHz 的频率1600-1630 UTC 以 Afan Oromo 语言以 500 kW 的频率短波广播。

缅甸 NUG 电台通过台湾宝中以 11940 kHz 的频率以缅甸语为缅甸未经授权广播。 它的每日广播辐射时间范围为 1400-1430 UTC，功率为 250 kW。

Radio For Peace International 已通过佛罗里达州 WRMI-01 Okeechobee 在 7730 khz 频率上用俄语听到。美国时间 0600-0615 在7730 khz面向西欧。

广播界新闻，我们从哥伦比亚开始，那里的电台的信号到达该国最偏远的角落，甚至深入到山区和丛林中，那里有持续了半个多世纪的武装冲突，涉及国家、游击队和准军事团体。 有时，这些电台甚至成为军方对叛乱分子发动心理战的宣传工具和重要武器。 新闻自由基金会 (FLIP) 的最新报告警告说，在此过程中，安全部队在全国范围内建立的无线电优势已经形成了一种削弱民主的垄断。

FLIP 分析称，哥伦比亚武装部队拥有 150 个电台，在过去三十年中建立了世界上有史以来最强大的无线电系统来发动战争。 它的电台在基础设施、电力和资源方面超过任何商业电台。

哥伦比亚的广播有四种类型的电台：商业、公共利益、社区和民族社区。 FLIP 分析解释说，在这个系统中，公共力量几乎垄断了公共利益无线电，因为该类别中的 45.73%（328 个中的 150 个）由陆军、警察、海军或空军运营，损害其他电台，例如土著电台、领土电台、教育电台或用于关注和防灾的电台。

在连续的总统任期内，公共力量广播的扩张“导致该国大部分地区的媒体供应失衡，隔离了持不同政见者的声音。 这种情况发生在武装冲突最激烈的时期，但该国现在正经历着另一个时刻，一位新总统在掌权三个月后打算平息领土上的武装冲突。

军用电台影响了信息多元化，因为本世纪至今“出现了广播军事化的现象，其覆盖范围和影响力超过了民主电台，例如社区广播电台。

在全面和平政策的框架内，“有必要审查公共力量电台的性质和分类”。 报告指出：“有必要具体定义‘公共利益’无线电类别的需求和适用性，以便就其功能制定更明确的指导方针，以便监测每种类型电台的任务完成情况。” FLIP 建议国家采用联合国教科文组织的分类系统，其中社区广播电台与公共利益广播电台没有区别，因为“这种分离会造成扭曲，并假设公共利益与社区利益之间存在错误的二分法”。

该文件还建议政府继续为社区广播电台提供“促进和平建设并提供与社区反思和讨论的空间”的节目。 在同一方向上，它强调了刺激广播制作旨在和解的内容的举措，以及去年 6 月发布的和平协议所产生的真相委员会最终报告的社会化” 。

墨西哥

经过很大的努力，在克雷塔罗自治大学开设了第三个广播电台后，得以进一步扩大大学电台信号。

2022年12月7日，广播大学第三个电台启用，将在850调幅上播出。 它位于山区，特别是在 Piedras Anchas 社区的 Jalpan de Serra。 这第三个电台加入了 Centro Universitario 的89.5 FM 和 Cadereyta 的95.9 FM。

该项目耗时五年，重点关注将大学广播的覆盖范围扩大到 Sierra Gorda Queretana 的需要。 校长 Teresa García Gasca 表示，节目和内容将与 Presencia Universitaria 的新闻广播和当地新闻广播一起播出，覆盖整个 Sierra Gorda 以及圣路易斯波托西和伊达尔戈的部分地区。