国家通讯社和公共电视台推出关于马尔维纳斯的纪录片“战争的媒体”

这部合拍片展示了媒体对战争的报道。在国际记者节之际，纪录片在基什内尔文化中心放映，并在国家通讯社的网站上与公共电视台同步播出。

作为国家通讯社对马尔维纳斯战争 40 周年进行报道的结束，周一下午 6:00，国家通讯社与公共电视台合作制作的纪录片“战争的媒体”在基什内尔文化中心放映，以展示大众媒体尤其是公众如何报道军民独裁背景下战争的冲突，其中的共同点是审查、遗漏、歪曲信息，以及消除有关岛上发生的任何负面信息的基本前提。

通过对在岛上的摄影师、专家和记者的采访、在阿根廷和英国解密的文件以及未发表的照片，这两个公共媒体制作的纪录片邀请我们反思武装期间公共和私人媒体的冲突。

国家通讯社社长贝尔纳达•略伦特，国家广播电台台长罗萨里奥•卢弗拉诺，马尔维纳斯博物馆馆长埃德加多•埃斯特班，外交部马尔维纳斯、南极洲和南大西洋事务秘书吉列尔莫•卡莫纳在纪录片的首映式上发言。 此外，还播放了纪录片的预告片和马尔维纳斯的数字照片。

“战争媒体”收录了有关战争期间媒体作用的机密军事情报材料。这些是以前从未见过的官方频道阿根廷电视频道报道的图像。

在纪录片中出现的人有马尔维纳斯的摄影师拉斐尔•沃尔曼 (Rafael Wollman)，他拍摄了英国投降的照片；拉丁美洲形象通讯社的摄影师西尔维奥•祖切里；马尔维纳斯战争中的业余无线电爱好者和阿根廷对外广播电台主任（RAE）阿德里安•科罗尔；布宜诺斯艾利斯先驱报前主任塞巴斯蒂安•拉昆扎；来自 Telam 的记者菲利普•塞莱西亚；专门从事新闻摄影的研究员科拉•加马尼克；地缘政治分析师弗朗西斯科•泰亚纳；马尔维纳斯群岛北美摄影师丹尼尔•加西亚；Télam 驻马尔维纳斯记者约翰约瑟夫马克；Télam驻马尔维纳斯摄影师罗曼•冯•埃克斯坦和亚特兰蒂斯出版社前技术员鲁本•卡列哈斯。

国际记者日首映式

这部纪录片于本周四国际记者节之际在 www.telam.com.ar 上与公共电视台和组成联邦公共电视委员会的频道同步播放。

此外，Télam 将首映一组未发表的照片，这些照片是其纪录片档案的一部分，由其是特派记者在 1982 年战争冲突期间拍摄的岛屿，这成为了一个巡回展览，从火地岛查科省、到圣胡安、布宜诺斯艾利斯、米西奥内斯、圣路易斯、卡塔马卡和福尔摩沙，以及巴里洛切市等。

观众可以从9月9日到14日观看到。

这是一份独家资料，在某些情况下从未发表过，内容涉及战争的关键时刻、岛民的日常生活和战壕中士兵的情况。

这些资料是 Télam 档案馆的专业人士在多年来屡屡遭受盗窃和非法销售、无法弥补的损失以及对其保护不感兴趣和缺乏政策的情况下设法珍视的历史图像。