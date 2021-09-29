国家广播电台向季诺（Quino）致敬

从这个星期四，9 月 30 日起，门多萨国家广播电台将使用 LRA6 门多萨季诺国家广播电台的正式名称，已向在阿根廷西部门多萨省出生伟大艺术家季诺去世纪念日之际向其致敬。

华金·拉瓦多 (Quino) 是阿根廷漫画中最具标志性人物玛法尔达（Mafalda）的作者，该人物在全世界具有重要的影响。女孩玛法尔达会通过幽默来回答问题，她用时下的酸度分析了世界、资本主义、战争和具有普遍性的问题。 玛法尔达被翻译成50多种语言。