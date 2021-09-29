RAE阿根廷迈向世界 国家广播电台向季诺（Quino）致敬 29/09/2021 emailFacebookTwitter 从这个星期四，9 月 30 日起，门多萨国家广播电台将使用 LRA6 门多萨季诺国家广播电台的正式名称，已向在阿根廷西部门多萨省出生伟大艺术家季诺去世纪念日之际向其致敬。 华金·拉瓦多 (Quino) 是阿根廷漫画中最具标志性人物玛法尔达（Mafalda）的作者，该人物在全世界具有重要的影响。女孩玛法尔达会通过幽默来回答问题，她用时下的酸度分析了世界、资本主义、战争和具有普遍性的问题。 玛法尔达被翻译成50多种语言。 Noticias relacionadas RAE阿根廷迈向世界 美洲是新闻 由于森林砍伐，巴西失去了 1600 平方公里的亚马逊河流域 https://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2021/09/Ameerica-es-noticia.mp3DESCARGAR RAE 阿根廷面向世界 拉共体向阿根廷重申其对马尔维纳斯群岛事业的“坚定支持” https://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2021/09/Edit-Chino-Celac.-mp3.mp3DESCARGAR