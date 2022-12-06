司法部：对副总统的定罪是对民主进程的攻击

周二，联邦第二口头法庭以欺诈行政损害公共行政罪判处副总统克里斯蒂娜•费尔南德斯•德基什内尔6 年监禁，并终身特别取消担任公职的资格。

国家司法部通过一份声明强调，这一判决“与即将到来的选举进程密不可分，并将在 2023 年的总统选举中结束。”

有人认为，通过这种方式，“在充满违规行为和违反正当程序的司法程序之后，今天下达的裁决构成了对副总统和选民政治权利的明显限制，鉴于下一次选举，这试图在政治上取缔她”。

根据声明，“为了合法，这一司法程序和判决必须基于关于她的刑事责任的明确证据，以及对正当程序和保护她的辩护权的不受限制的尊重。”

然而，“以查处腐败行为为借口，侵犯了法治的基本保障：无视无罪推定、辩护权和应有的客观性原则等正当程序的基本保障。指导检察院的行动。 只有这样，法院才能为介入的联邦检察官的要求腾出空间，构建和决定这一非法判决” ，它补充说。

该部强调说，这一判决“构成了我国最大程度地法律战争，这是一种侵犯人权的做法，是选举进程、政治议程和公众舆论的条件。 我们正面临司法机构的反共和行为”。

尽管如此，“面对这种情况，考虑到这一判决将对整个社会产生深远的影响，我们要求人权秘书处要求国家最高法院作为司法机构的最高权力机构，保护民主进程和司法服务的合法性”。

并强调，以这种方式“我国的法治正处于危险之中，对选举进程的威胁是具体而危险的”。与此同时，阿根廷时间下午 6 点 20 分（UTC 时间 21 点 20 分），副总统通过 YouTube 网站提到了这一判决，她在演讲中指出，她永远不会成为“权力的宠物“。 同时她将“司法党”描述为“黑手党”

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