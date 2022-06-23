卡菲罗：“现在是英国不惧怕和平的时候了”

阿根廷外交部长圣地亚哥•卡菲罗 (Santiago Cafiero) 今天上午在纽约审议马尔维纳斯问题的联合国非殖民化委员会特别会议上发表讲话时申明，“现在是英国不惧怕和平的时候了”。今年纪念马岛战争 40 周年。

卡菲罗说：“现在是英国听取国际社会意见并恢复谈判以和平解决与阿根廷共和国的主权争端的时候了。不要害怕和平，不再害怕在国际法范围内进行对话。” 他的代表团由来自执政党和反对党的立法者，以及火地岛省省长古斯塔沃•梅莱拉等人组成。

在洛杉矶，国家元首会议之前举行了外交部长会议

6 月 10 日之前在美国洛杉矶市举行的美洲第九次首脑会议的框架内，外交部长圣地亚哥•卡菲罗今天参加了外交部长会议，会议的文件细节已经敲定随后将由包括阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯在内的国家元首和政府首脑签署。

会议期间，在美国国务卿安东尼•布林肯的主持下，外长们讨论了东道国提出的五个政治承诺项目：美洲民主治理行动计划；我们的绿色和可持续未来；美洲健康和复原力行动计划；数字化转型区域计划；加速向清洁能源转型。另一方面，增加了两项额外举措：关于移民和保护的洛杉矶宣言草案和“美洲第九届峰会关于良好监管实践的宣言”草案。

圣地亚哥•卡菲罗外长在向同行发表的讲话中强调，“如果被要求促进一体化、发展和对话的机构走错路，我们必须发出声音。美洲国家组织绝不能再使破坏稳定进程合法化，它绝不能卷入最近发生在玻利维亚的政变，我们必须遗弃那些悲伤的历史篇章”。