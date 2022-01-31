南方冰山融化的影响令人担忧

《 环境遥感》杂志的一项研究报告称，2017 年从南极洲断裂的一座冰山在南乔治亚岛附近完成融化，释放出超过 1500 亿吨淡水，这可能“改变脆弱的生态系统”。

研究警告说：“冰山排放到海豹、鸟类和鲸鱼觅食的海洋中的水量可能会影响水和浮游生物的特性。”

正如法新社发表的文章所表示的那样：“极地冰以冰山的形式消失，后来融化是一个自然过程，但全球变暖有助于加速这一过程。”